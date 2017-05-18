Умер художник Александр Тихомиров, создатель особого направления в религиозной живописи

18 мая. ПРАВМИР. Умер народный художник Российской Федерации Александр Тихомиров, автор нового направления живописи под названием "оконопись".

В 1995 году он запатентовал это направление в современной религиозной живописи: на старых оконных ставнях мастер темперой создавал религиозные сюжеты.

В марте мастеру исполнился 61 год, свое 60-летие он отметил выставкой в Париже, в ноябре в столице Франции “Оконопись” увидели в рамках проекта “Русь” — совместного творческого проекта Тихомирова и его супруги фотохудожницы Елены.

Работы Тихомирова находятся в музейных и частных коллекциях множества стран, в том числе Канады, Китая, США, Франции. Несколько выставок художника прошли в храме Христа Спасителя, в том числе в честь юбилея предыдущего патриарха Алексия II. Самой значимой для себя выставкой художник называл выставку в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает РИА Новости.

Сам Тихомиров называл свои работы “той же оконописью, только вне монастыря”. Художник тайно крестился в студенчестве, в 1984 году он окончил “Строгановку” — московскую государственную художественную промышленную академию, отделение монументальной декоративной живописи, после чего переехал на Дальний Восток в Благовещенск. До иконописи художник создал несколько мозаичных панно, которые украшают известные здания Благовещенска.