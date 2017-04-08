Умер космонавт Георгий Гречко

“В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 — ЦКБЭМ — НПО “Энергия” Георгий Михайлович Гречко”, — говорится в сообщении на сайте журнала “Новости космонавтики”.
“Роскосмос” выразил соболезнования родным и близким космонавта.
Кроме того, Гречко с 1977 по 1990 году вел телепрограмму “Этот фантастический мир”. Помимо двух золотых звезд Героя Советского Союза, он награжден тремя орденами Ленина, медалями “За заслуги в освоении космоса”, “За трудовое отличие” и многими другими.