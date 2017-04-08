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Умер космонавт Георгий Гречко

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8 апреля. ПРАВМИР. В ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет скончался космонавт Георгий Гречко.
Умер космонавт Георгий Гречко

“В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 — ЦКБЭМ — НПО “Энергия” Георгий Михайлович Гречко”, — говорится в сообщении на сайте журнала “Новости космонавтики”.

“Роскосмос” выразил соболезнования родным и близким космонавта.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1975 году он совершил свой первый полет на космическом корабле “Союз-17” в качестве бортинженера. Всего на счету Гречко три полета и один выход в открытый космос.

Кроме того, Гречко с 1977 по 1990 году вел телепрограмму “Этот фантастический мир”. Помимо двух золотых звезд Героя Советского Союза, он награжден тремя орденами Ленина, медалями “За заслуги в освоении космоса”, “За трудовое отличие” и многими другими.

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