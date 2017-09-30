Умер один из создателей КВН и “Спокойной ночи, малыши” Андрей Меньшиков

Об этом сообщил председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения Виктор Шуленин, передает ТАСС.

“Да, мне позвонил друг Андрея, с которым он работал на телевидении, и сообщил эту печальную весть”, – сказал Шуленин.

Президент Международного союза КВН Александр Масляков отметил, что него смерть Меньшикова стала полной неожиданностью, “это кусок моей жизни как-то отошел и убыл”. Андрей Меньшиков в молодости играл в КВН, с Масляковым они встретились в Молодежной редакции, вместе работали. Андрей был одним из инициаторов возрождения КВН в 1986 году.

“Это все забыть нельзя. И это в моей памяти, и в памяти коллег, с которыми мы работали. Андрей – мой коллега друг, и это навсегда”, – добавил он.

Андрей Меньшиков родился в 1945 году. В 1975 году начал работать в Молодежной редакции Центрального телевидения, участвовал в создании передач “А ну-ка, девушки!”, “Салют, фестиваль!”, “Веселые ребята”. В 1986 году возродил передачу КВН. Кроме того, Меньшиков трудился над созданием передач “Спокойной ночи, малыши!” и “Будильник”.