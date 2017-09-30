О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Умер один из создателей КВН и “Спокойной ночи, малыши” Андрей Меньшиков

|
30 сентября. ПРАВМИР. Один из основателей КВН и передачи "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков скончался в Москве.
Умер один из создателей КВН и “Спокойной ночи, малыши” Андрей Меньшиков
Фото: РИА Новости

Об этом сообщил председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения Виктор Шуленин, передает ТАСС.

“Да, мне позвонил друг Андрея, с которым он работал на телевидении, и сообщил эту печальную весть”, – сказал Шуленин.

Президент Международного союза КВН Александр Масляков отметил, что него смерть Меньшикова стала полной неожиданностью, “это кусок моей жизни как-то отошел и убыл”. Андрей Меньшиков в молодости играл в КВН, с Масляковым они встретились в Молодежной редакции, вместе работали. Андрей был одним из инициаторов возрождения КВН в 1986 году.

“Это все забыть нельзя. И это в моей памяти, и в памяти коллег, с которыми мы работали. Андрей – мой коллега друг, и это навсегда”, – добавил он.

Андрей Меньшиков родился в 1945 году. В 1975 году начал работать в Молодежной редакции Центрального телевидения, участвовал в создании передач “А ну-ка, девушки!”, “Салют, фестиваль!”, “Веселые ребята”. В 1986 году возродил передачу КВН. Кроме того, Меньшиков трудился над созданием передач “Спокойной ночи, малыши!” и “Будильник”.

В 1991 году он создал и возглавил на новом Российском телевидении студию телепрограмм для детей и юношества — студию “Рост”.Меньшиков придумал передачи “Там-там новости”, “Праздник каждый день”, “Чудо-сказка”, “Лукоморье”, “Башня” и многие другие. За детскую ежедневную информационную программу “Там-там новости” был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.

Кроме того, он был автором стихов множества песен для детей, пьес, мюзиклов, и сценариев фильмов.

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
24% собрано / 958549 руб. осталось
Бабаяц Соня: Не плачь!
Бабаяц Соня: Не плачь!
70% собрано / 28650 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было

"
Церковь вспоминает святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию
Новостная служба "Православие и мир"

Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу

"
Более десятка музеев примут участие в акции «С Верой в музей!»
Новостная служба "Православие и мир"

Фонд помощи хосписам «Вера» предлагает компаниям подарить сотрудникам на Новый год поход в музей

Все статьи автора
Статьи Дня
Человек становится свободным: и это главный груз каждого
Священник Дионисий Костомаров

В чем жестокая правда притчи о 10 девах

Жена начала бить посуду, значит, опять беременна
Протоиерей Федор Бородин

Протоиерей Федор Бородин - о том, что делать папе, если он христианин

Поздний брак: от “я” до “мы”
Мария Петрусь

Когда муж и жена встретились уже зрелыми людьми

самое читаемое

Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»10,429

Маленький Пьеро очень хочет услышать маму9,960

40 минут у девочки «стояло» сердце, но мы продолжали откачивать6,828

«Господи, выведи меня из храма!»6,411

8 фактов о старости: почему в домах стариков нет книг и общего бюджета4,805

«Поживет с отцом и приползет, никому он там не нужен!»4,122

Олег Погудин: Я не молюсь со сцены3,956

Поздний брак: от “я” до “мы”3,688

Я почувствовала себя свободной от Освенцима2,918

Молодежь говорила: «А вы нам платить будете?»2,577

лучшие авторы

Новостная служба25,044

Екатерина Бурмистрова10,429

Екатерина Ильченко9,960

Надежда Прохорова6,828

Оксана Головко6,411

Алиса Орлова4,805

Марина Солотова4,122

Дарья Рощеня3,956

Мария Петрусь3,688

Ева Кор2,918

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть