Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Чуркин умер 20 февраля, за день до своего 65-летия, на рабочем посту.

«Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», – говорится в сообщении.

Виталий Иванович Чуркин, Постоянный представитель Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, и Представитель Российской Федерации в Совете Безопасности ООН, родился в 1952 году.

В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. На дипломатической работе с 1974 г.

В 1990-1992 гг. – начальник Управления информации МИД СССР/РФ.

В 1992-1994 гг. – заместитель министра иностранных дел РФ.

В 1994-1998 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Бельгия.

В 1998-2003 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Канаде.

В 2003-2006 гг. – Посол по особым поручениям.

С 8 апреля 2006 г. – Постоянный представитель РФ при ООН и Представитель РФ в Совете Безопасности ООН. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.