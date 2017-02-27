Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев

27 февраля. ПРАВМИР. Журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев скончался в Москве в возрасте 54 лет.

«Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико», – написал в Facebook гендиректор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Как сообщала «Комсомольская правда», на прошлой неделе Кушнеров был госпитализирован в реанимацию с инсультом. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Сергей Кушнерев родился в 1962 году. Работал в «Комсомольской правде», был одним из основателей «Новой газеты». В 1994 году стал главным редактором программы «Взгляд». Как продюсер запустил проекты «Жди меня» и «Последний герой». Лауреат премии ТЭФИ как продюсер и сценарист.