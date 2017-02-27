О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев

|
27 февраля. ПРАВМИР. Журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев скончался в Москве в возрасте 54 лет.
Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев

«Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико», – написал в Facebook гендиректор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Как сообщала «Комсомольская правда», на прошлой неделе Кушнеров был госпитализирован в реанимацию с инсультом. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Сергей Кушнерев родился в 1962 году. Работал в «Комсомольской правде», был одним из основателей «Новой газеты». В 1994 году стал главным редактором программы «Взгляд». Как продюсер запустил проекты «Жди меня» и «Последний герой». Лауреат премии ТЭФИ как продюсер и сценарист.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Скончался актер Алексей Петренко
Скончался актер Алексей Петренко
Новостная служба "Православие и мир"

Алексей Васильевич входил в Патриарший совет по культуре

Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Новостная служба "Православие и мир"

Дипломат скончался на рабочем месте

Исполнительница роли «девушки без адреса» Светлана Карпинская умерла в Петербурге
Исполнительница роли «девушки без адреса» Светлана Карпинская умерла в Петербурге
Новостная служба "Православие и мир"

Актриса скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
94% собрано / 56599.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
77% собрано / 33555.07 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Патриарх Александрийский посвятил несколько женщин в диакониссы
Новостная служба "Православие и мир"

Женщины будут помогать в миссионерской деятельности в Конго

"
Выставка об истории церковных наград открылась в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

В церемонии открытия приняли участие Патриарх Кирилл и министр культуры Владимир Мединский

"
Похищены печать и факсимиле Патриарха Грузии Илии II
Новостная служба "Православие и мир"

Печать и факсимиле были украдены из патриархии в период лечения Илии II в Германии

Все статьи автора
Статьи Дня
10 правил Великого поста
Мария Сеньчукова

Радоваться, молиться и не думать о еде. Как провести Великий пост с…

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям “Правмира”

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты
Епископ Иона (Черепанов)

Три призыва этого Великого поста

самое читаемое

Петров грех, или почему вера не растёт вместе с пивным животиком22,283

Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)18,120

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию17,500

10 правил Великого поста14,951

Письмо № 1. Великий пост: прятать эту красоту преступно14,333

Где взять крылья любви для семейной жизни9,099

Соленое детство. Отказник9,022

Пусть Господь застанет нас в борьбе7,811

Постное письмо № 2. У ворот рая7,607

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?6,463

лучшие авторы

Архимандрит Савва (Мажуко)28,403

Протоиерей Павел Великанов22,283

Редакция портала "Православие и мир"18,120

Протоиерей Алексий Уминский17,500

Мария Сеньчукова14,951

Епископ Иона (Черепанов)10,002

Протоиерей Максим Денисенко9,099

Александр Гезалов9,022

Протоиерей Алексий Иродов4,760

Новостная служба4,410

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть