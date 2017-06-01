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Умерла Мария Мохова, экс-директор центра помощи жертвам насилия

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1 июня. ПРАВМИР. Скончалась экс-директор центра «Сестры», помогавшего женщинам и детям, которые пережили насилие, Мария Мохова.
Умерла Мария Мохова, экс-директор центра помощи жертвам насилия

«Всю свою жизнь она билась за их право на защиту и справедливость», – написал в Facebook председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

«В таких случаях принято писать, что ее смерть – невосполнимая потеря, и это одновременно так и не так. Благодаря Марии в России появились сотни активистов, которые будут продолжать ее дело. Но без нее, этот мир уже никогда не станет прежним», – добавил Алешковский.

Мария Мохова скончалась после продолжительной болезни. В конце 2016 года у нее диагностировано онкологическое заболевание. Был организован сбор средств.

За два дня до смерти Марии умер ее муж.

Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» был создан в 1994 году. Мохова работала в центре с 1995 года.

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