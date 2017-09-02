Уникальный айфон, директор-уничтожитель и другие школьные объявления (25 фото)

Мечта многих школьников – проснуться утром 1 сентября, а на календаре…
Или прийти в первый день учебного года в школу, а там…
Но увы. Школа всегда радушно встречает ребят. Правда, иногда расстраивается от их приветствия.
Нет, ну а что она хотела – с такими-то табличками?
Победитель олимпиады по русскому языку Дё Хен Ми – явно не из этой школы!
Школьные объявления – неисчерпаемая тема. Иногда от них становится страшно.
Вы думаете, эта смертельно опасная школа – одна такая? Как бы не так!
Ура, родительских собраний не будет!
А чего вы сразу угрожаете?!
Кто без бахил – тот террорист!
А кто задержался в школе – пусть потом не обижается, кю!
Мы не теряли, но можно хотя бы взглянуть на это чудо?
Директор Филипповской школы настолько суров…
Но здесь администрация еще суровее…
Сколько же у них платное питание стоит?!
Взять горячий завтрак, что ли? Или лучше два бесплатных за ту же цену? А потом самостоятельно их разогреть.
Все для школы со скидкой!
Школа № 62 – с углубленным изучением основ маркетинга, рекламы и пиара.
Чем раньше выберешь профориентацию – тем лучше!
Что якутскому школьнику хорошо, то немцу и не снилось.
А вдруг у каждого родителя дома есть бензопила? В классе, скажем, 30 человек. Вы представляете эту картину?
Объявленьице такое мы решили сочинить, чтобы всех вас на субботник поскорее заманить!
Готовиться к школе нужно начинать заранее!
Не пугайтесь, со школой все в порядке. А объявление следует читать как «все для школы».
И на закуску – прекрасное от водителя маршрутки дяди Саши. Да ему награда от отдела образования положена!