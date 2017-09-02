Уникальный айфон, директор-уничтожитель и другие школьные объявления (25 фото)

Учебный год лучше начинать весело и с хорошим настроением. Мы поможем вам это сделать :)

Мечта многих школьников – проснуться утром 1 сентября, а на календаре…

Или прийти в первый день учебного года в школу, а там…

Но увы. Школа всегда радушно встречает ребят. Правда, иногда расстраивается от их приветствия.

Нет, ну а что она хотела – с такими-то табличками?

Победитель олимпиады по русскому языку Дё Хен Ми – явно не из этой школы!

Школьные объявления – неисчерпаемая тема. Иногда от них становится страшно.

Вы думаете, эта смертельно опасная школа – одна такая? Как бы не так!

Ура, родительских собраний не будет!

А чего вы сразу угрожаете?!

Кто без бахил – тот террорист!

А кто задержался в школе – пусть потом не обижается, кю!

Мы не теряли, но можно хотя бы взглянуть на это чудо?

Директор Филипповской школы настолько суров…

Но здесь администрация еще суровее…

Сколько же у них платное питание стоит?!

Взять горячий завтрак, что ли? Или лучше два бесплатных за ту же цену? А потом самостоятельно их разогреть.

Все для школы со скидкой!

Школа № 62 – с углубленным изучением основ маркетинга, рекламы и пиара.

Чем раньше выберешь профориентацию – тем лучше!

Что якутскому школьнику хорошо, то немцу и не снилось.

А вдруг у каждого родителя дома есть бензопила? В классе, скажем, 30 человек. Вы представляете эту картину?

Объявленьице такое мы решили сочинить, чтобы всех вас на субботник поскорее заманить!

Готовиться к школе нужно начинать заранее!

Не пугайтесь, со школой все в порядке. А объявление следует читать как «все для школы».

И на закуску – прекрасное от водителя маршрутки дяди Саши. Да ему награда от отдела образования положена!