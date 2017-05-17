Успенский собор Московского Кремля полностью отреставрируют за пять лет

17 мая. ПРАВМИР. Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила о начале реставрации Успенского собора, которая продлится около пяти лет.

“Сейчас мы приступаем к реставрации, которая продлится пять лет как минимум. Мы будем реставрировать собор полностью”, – сказала Е. Гагарина на пресс-конференции в среду, ее слова приводит Интерфакс-Религия.

Она рассказала, что будут реставрироваться инженерная составляющая собора, кровля, перекрытия, стены.

“По окончании работы мы сможем не только представить собор в отреставрированном виде, но и сделать определенные научные открытия”, – сказала она.

Последняя серьезная реставрация Успенского собора проходила в 1970-е годы.