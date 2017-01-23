В Александро-Невской лавре открылся музей

23 января. ПРАВМИР. Постоянная экспозиция открылась 22 января в музее Александро-Невской лавры в Петербурге.

Наместник обители епископ Кронштадский Назарий сообщил, что открытие стоит рассматривать как возобновление деятельности музея, хотя прошло более ста лет, как древлехранилище было разорено и в экспозиции нет ничего из того, что было тогда.

Большинство экспонатов относятся к XIX – началу XX века, говорится на сайте Санкт-Петербургской митрополии. Посетители смогут познакомиться не только с 300-летней историей лавры, но и с историей Церкви.

Помощь в создании музея оказали Музей истории религии, Эрмитаж и Военно-медицинский музей.

Среди раритетов – металлический оклад престола, подаренный Святейшим Патриархом Алексием I в 1957 году, когда открывался Свято-Троицкий собор.

Некоторые экспонаты подарены владыкой Назарием. Например, икона святого Александра Невского, которая находилась в разрушенном храме на Дороге жизни. Ее забрал оттуда офицер советской армии, хранил у себя и в конце жизни отдал Церкви. Образ святого Иоанна Воина прихожанка лавры выхватила из костра, в который в начале прошлого века бросали предметы из Святодуховского храма.