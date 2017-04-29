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В Бурятии собирают гуманитарную помощь для пострадавших от пожара

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29 апреля. ПРАВМИР. В Бурятии начался сбор вещей и предметов первой необходимости для пострадавших жителей села Черемушки Прибайкальского района, где в результате крупного пожара сгорело 17 жилых домов.
В Бурятии собирают гуманитарную помощь для пострадавших от пожара
Фото: ИА «Байкал Медиа Консалтинг»

По сообщению правительства республики, которое приводит Интерфакс, гуманитарную помощь для погорельцев принимают в нескольких пунктах: в Прибайкальском отделе социальной защиты населения, в здании министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, 10, а также в управлении социальной защиты населения по городу Улан-Удэ по адресу: ул. Бульвар Карла Маркса, 14.

По данным республиканского ГУ МЧС, пожар в поселке был остановлен при помощи дислоцированного в аэропорту Улан-Удэ борта ИЛ-76 МЧС России, который накануне вечером вылил на место пожара 42 тонны воды. Погибших и раненых в результате пожара нет. Жителей поселка временно разместили в школе и в гостевом доме соседнего села Гремячинск.

Надворные постройки в селе загорелись, предположительно, от пала травы, штормовой ветер мгновенно распространил огонь по населенному пункту. Огнем было охвачено 21 строение, среди которых 17 – жилых домов. В целом в селе было 33 дома, в которых жили 35 человек.

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