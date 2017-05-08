В Челябинской области двое мужчин спасли соседку из огня

8 мая. ПРАВМИР. Жители города Аша Челябинской области Александр и Анатолий Виденеевы спасли девушку из горящей квартиры.

«Сообщение о пожаре в многоэтажном доме поступило на центральный пункт пожарной связи Аша рано утром. На место вызова был направлен дежурный караул 50-й пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и одной автолестнице. Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили горение кухни, потушили пожар и не допустили распространение огня в соседние помещения. Хозяйка квартиры была эвакуирована своим соседом Александром Виденеевым и его отцом», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам Александра Виденеева, его отец проснулся от запаха дыма, после чего вышел на балкон и увидел, что дым идет из окна квартиры на первом этаже.

«Попытки достучаться до хозяев не увенчались успехом, мы тут же позвонили в пожарную охрану, а сами побежали на улицу, чтобы попытаться попасть в квартиру снаружи. Отец подсадил меня себе на плечи, и я смог забраться на балкон горевшей квартиры. Балконную дверь после нескольких попыток удалось выбить ногой, и я смог попасть в помещение», – рассказал Александр.

Он добавил, что в комнате было трудно дышать и ничего не было видно из-за густого дыма, а хозяйку квартиры ему удалось отыскать лишь спустя несколько минут.

«Она была в сознании, но от испуга и огромного количества дыма не могла самостоятельно выбраться. Я взял ее за руку, и мы вместе, снова на ощупь, стали пробираться на балкон, откуда отец помог нам спуститься на улицу. Уже оказавшись на улице, через окно я увидел, что на кухне горит холодильник и обои на стенах», – сообщил молодой человек.

Как подчеркнули в ГУ МЧС по Челябинской области, именно благодаря действиям Александра Виденеева и его отца погибших и пострадавших в пожаре нет.