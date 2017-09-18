В Дагестане полицейский спас юношу, попавшего под катер

18 сентября. ПРАВМИР. Сержант полиции Тагир Абдулгалимов спас юношу, попавшего под катер на Избербашском пляже на берегу Каспийского моря.

Трагический случай произошел 11 сентября. Морской катер, совершил наезд на юношу, из Ингушетии. В результате, лопасти мотора повредили артерию на ноге молодого человека, он стал терять много крови.

«Летальный исход был неизбежен, так как была повреждена артерия на ноге. Но подоспевший на место происшествия старший сержант полиции Тагир Абдулгалимов сразу взял ситуацию под свой контроль. В считанные секунды он перевязал зияющую рану, наложил тугой жгут и вызвал карету скорой помощи», – сообщает пресс-служба управления республики Ингушетия по обеспечению деятельности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Когда пострадавшего привезли в Центральную городскую больницу города Избербаш, хирург осмотревший раненного, отметил, что если бы не своевременно оказанная профессиональная помощь Абдулгалимова, парня не удалось бы спасти.

Это не первый случай, когда усилиями Тагира Абдулгалимова были спасены человеческие жизни. 10 августа, рискуя своей жизнью, он вызволил из моря женщину с ребенком, которых течением уносило от берега.