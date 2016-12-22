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В Храме Христа Спасителя прошло отпевание Андрея Карлова

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22 декабря. ПРАВМИР. В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, убитого террористом 19 декабря в Анкаре.
В Храме Христа Спасителя прошло отпевание Андрея Карлова
Фото: Глеб Щелкунов, izvestia.ru

Гражданская церемония прощания состоялась в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади. В числе тех, кто посетил траурную церемонию, был президент РФ Владимир Путин. Глава государства присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно. По завершении гражданской церемонии гроб с телом посла был перевезен в Храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриархии.

Перед началом чина отпевания патриарх Кирилл произнес слово, посвященное памяти Андрея Карлова:

«Перед тем как совершить заупокойное богослужение, отпевание, я бы хотел поделиться с вами мыслями о том, что произошло, и о личности Андрея Геннадьевича.

Господь судил мне встретиться с ним при очень необычных обстоятельствах и по очень необычному поводу. При его непосредственном участии, в тесном взаимоотношении с нашей Церковью, в городе Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, был построен православный храм. Это первый и пока единственный христианский храм, построенный в новейшее время в этой стране.

Строительству храма предшествовала большая работа, и Андрей Геннадьевич был человеком, всецело отдавшимся этим трудам. Именно при его непосредственном участии строительство прекрасно завершилось, мною были рукоположены два корейских священника, была организована приходская жизнь.

Когда я покидал Пхеньян после освящения храма, многие высказывали предположение, что это событие имело более политический, протокольный смысл, нежели реально пастырский и духовный. Конечно, всё зависело от того, что в дальнейшем произойдет с этим приходом. Если бы он стал местом исключительно протокольных торжеств, то он не был бы храмом в полном смысле этого слова. Я сказал об этом Андрею Геннадьевичу, на что он ответил, что в силу его глубоких религиозных убеждений, как и убеждений его супруги и многих других сотрудников российского посольства в Пхеньяне, этот храм при любых обстоятельствах будет местом молитвы.

Замечательно, что одним из первых богослужений в этом храме стало венчание господина посла с его супругой. Всё это не могло не произвести большого впечатления на власти Кореи, на общественность, на тех, кому была доступна эта информация. И приход зажил своей жизнью.

Даже если бы ничего другого не сделал Андрей Геннадьевич, один факт создания в Пхеньяне православного прихода и его поддержка уже имели бы историческое значение. Но ведь как много всего он сделал! Мы встречались с ним еще много раз — в частности, в связи с моими приездами в Турцию, и я знаю, как близко к сердцу он принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к возведению православного храма в Анкаре. Убежден, что он добился бы своего и храм был бы построен…

Почему я делаю акцент на строительстве храмов? Потому что это свидетельствует о почившем как человеке очень широкого взгляда на жизнь. Он не был узким мидовским специалистом, он не работал исключительно в рамках служебных инструкций. Он ясно понимал, что нужно для того, чтобы отношения России с другими государствами включали в себя, в том числе, духовную сферу. Я благодарен почившему, его супруге, всем тем, кто вместе с ним работал, за это видение, за понимание смысла межгосударственных отношений, а лучше сказать, отношений между народами, между людьми, которые реально оплодотворяются духовной жизнью.

Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он останется среди этих героев навсегда в истории нашего народа, и в этом смысле, в человеческих жизненных категориях, эта кончина его обессмертила.

Но ведь есть еще одна категория — категория вечной жизни, где смерти нет. И то, что представляется трагическим для нас, окружающих сейчас гроб Андрея Геннадьевича, не является трагедией для вечного Бога, как не является трагедией для него самого, потому что его бессмертная душа тоже сейчас вместе с нами. Эта душа уже в ином мире, о котором нам почти ничего неизвестно, но мы точно знаем, что тот мир существует, а если бы не было так, то терялся бы смысл человеческой жизни. Андрей Геннадьевич понимал очень хорошо, что означает вера в бессмертие, и, может быть, именно благодаря этому пониманию он достиг столь многого в своей профессиональной деятельности.

Помолимся об упокоении его души, чтобы Господь простил его прегрешения вольные и невольные, ибо нет человека, который не совершил бы какого-либо греха. Верим, что по нашим молитвам и особенно через свою мученическую кончину Андрей Геннадьевич войдет в Божественное царство славы и на него прольется милость милосердного Бога. Пусть наши молитвы будут о нем не только в этот день, когда мы прощаемся с ним и провожаем его в последний путь, но молитвенная память о нем да сохранится в нашем народе на долгие-долгие годы».

Андрей Карлов будет погребен с воинскими почестями на Химкинском кладбище.

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