В Киеве проходит заседание Синода Украинской Православной Церкви

29 декабря. ПРАВМИР. На территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры началось последнее в 2016 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает информационно-просветительский отдел Церкви, в заседании, которое возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, принимают участие постоянные члены Священного Синода: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; а также временные члены Священного Синода: митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Овручский и Коростенский Виссарион, архиепископ Каменский и Царичанский Владимир.

Во время работы последнего в 2016 году заседания будут заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Перед началом работы Синода его члены помолились за Божественной литургией в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской Лавры.