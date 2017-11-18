В Китае успешно прошла операция-“репетиция” по пересадке человеческой головы

18 ноября. ПРАВМИР. Первую в мире удачную пересадку человеческой головы провели в Китае.

Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в Вене итальянский хирург Серджио Канаверо, который объявил о своем намерении пересадить человеческую голову в 2015 году.

Первая трансплантация проведена на трупе. Следующим шагом станет пересадка головы от донора с зарегистрированной смертью головного мозга сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Telegraph.

Пересадку провели врачи из Медицинского университета Харбина под руководством хирурга Жень Сяопина. Документы с описанием медицинских подробностей пересадки будут опубликованы в ближайшие несколько дней.

Как рассказал Канаверо, операция заняла 18 часов, хотя 2015 году он был уверен, что понадобится 36 часов. По словам врача, китайцам удалось вдвое сократить этот срок.

Конечной целью итальянского хирурга остается пересадка человеческого мозга в донорское тело.

“Моя изначальная цель – не пересадка головы, а пересадка мозга. Китайцы преследуют цель излечить неизлечимые ранее болезни. Моя цель – продление человеческой жизни, потому что я считаю старение болезнью, требующей излечения”, – пояснил Канаверо.

Российский программист Валерий Спиридонов, который страдает от врожденной спинальной мышечной атрофии, в 2015 году дал итальянскому хирургу согласие на операцию по трансплантацию головы. Как сообщил Спиридонов, он рад успехам хирургов, но не делает все ставки на доктора Канаверо, продолжая заниматься личными делами и здоровьем.

“Что касается моей собственной операции, у меня большое количество личных планов, личных дел. Пока доктор Канаверо занимается экспериментами, я занимаюсь своим здоровьем, своим будущим. Я не делаю на него все ставки, я занимаюсь тем, что мне нравится. Но всячески поддерживаю его и считаю, что эта технология должна развиваться как логичное продолжение трансплантологии”, — сказал Спиридонов РИА Новости.