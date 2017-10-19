В Краснодаре в отношении поэта возбудили уголовное дело за оскорбление атеистов

19 октября. ПРАВМИР. В отношении краснодарца, опубликовавшего в соцсети оскорбительное стихотворение, возбудили уголовное дело.

В творчестве поэта негативно оценивается определенная группа лиц из-за их отношения к религии и содержится смысловой призыв к враждебным действиям против них, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в мае этого года мужчина разместил в соцсети стихотворение экстремистского содержания.

Ранее адвокат Алексей Аванесян на своей странице в Facebook сообщил, что Максим Дроздов подозревается “в том, что оскорбил стихом в ВК чувства атеистов”, сообщает РИА Новости

“Согласно справке об исследовании, стихотворение Максима Дроздова содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединённых по религиозному признаку (лица, не верующие в бога — атеисты), смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям одну группу лиц (верующих в бога) по отношению к другой группе лиц (не верующих в бога — атеистам)”, – привел юрист цитату из постановления о возбуждении уголовного дела.

В управлении СК подтвердили информацию о том, что в отношении краснодарца возбуждено уголовное дело по подозрению в “возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства”.

“Согласно выводам проведенного лингвистического исследования, опубликованный текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц исходя из их отношения к религии, смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям к данным лицам”, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.