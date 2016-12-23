В Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине

23 декабря. ПРАВМИР. Выходец из Туниса Анис Амри, которого заподозрили в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане.

Молодой человек был остановлен полицейскими на одной из площадей для проверки документов. Между ним и стражами порядка завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранение в плечо, а предполагаемый террорист был застрелен, сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Министр внутренних дел Италии Доменико (Марко) Миннити уже начал экстренную пресс-конференцию. «В три ночи во время рядовой проверки полицейский патруль остановил машину с потушенными фарами. В этот момент мужчина достал пистолет и начал стрельбу в ответ на просьбу показать документы. Полицейские отреагировали огнём. Один полицейский получил незначительное ранение», — цитирует министра ТАСС. «Расследование еще ведётся», — сказал он.

Теракт произошел 19 декабря на рождественской ярмарке на берлинской площади Брайтшайдплатц — грузовик наехал на толпу людей. В результате 12 человек погибли и около 50 пострадали. В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Амри имел контакты с различными идеологами радикального исламизма.

Брат подозреваемого, Абделькадер Амри, выразил уверенность, что его брат не виновен в совершении теракта. В противном случае, «это стало бы позором для нашей семьи», сказал он журналистам. По словам Абделькадера Амри, его брат отправился в Европу по экономическим причинам, «работать и помогать семье».