В Минздраве предложили утвердить альтернативы пробе Манту

26 марта. ПРАВМИР. После предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой разрешить родителям отказываться от этой процедуры для своих детей, в Минздраве рассказали об альтернативах пробе Манту.

По словам Кузнецовой, существует проблема, когда детей не берут в школы и сады из-за отказа родителей узнать реакцию Манту. Она предложила возможность заменить эту пробу, чтобы можно было выбирать из существующих альтернативных вариантов тестирования на туберкулез.

“Два дня назад Всероссийским обществом фтизиатров были приняты рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу Манту, но и тестирование с использованием Диаскинтеста и Т-теста. Результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение”, – сказал “Интерфаксу” официальный представитель ведомства Олег Салагай.