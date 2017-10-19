В Минздраве разъяснили новые правила отпуска лекарств по рецептам

Например, предусмотрено, что в случае отсутствия в аптеке лекарственного препарата по рецепту, этот рецепт принимается на “отсроченное обслуживание”.

Приказ запрещает отпускать лекарственные препараты по рецептам с истекшим сроком действия, за исключением случая, когда срок действия рецепта истек в период нахождения его на отсроченном обслуживании.

В этом случае по истечении срока действия рецепта пациенту обязаны выдать нужный препарат, как только он поступит в аптеку. Переоформлять рецепт не нужно.

Правило “просроченного рецепта” не распространяется на наркотики и психотропные лекарства: рецепты на эти препараты действительны только в течение 15 дней, и по более старому документу получить лекарство в аптеке не удастся.

В министерстве подтвердили, что родные и знакомые больного могут получать за него эти препараты по обычной (а не нотариальной) доверенности.

“В отношении доверенности от пациента на получение наркотических и психотропных лекарственные препаратов отмечаем, что она оформляется в простой письменной форме (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации) и может быть нотариально удостоверена по желанию пациента или при невозможности им написать доверенность (статьи 163 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее подписания”, – говорится в в разъяснении на сайте Минздрава.

Также приказом введена новая норма о хранении в аптеке в течение трех месяцев рецептов на определенные виды лекарств. К ним относятся жидкие препараты, содержащие более 15 % этилового спирта, антипсихотические средства, психотропные, снотворные и седативные средства, антидепрессанты.

Как сообщает “РГ”, Минздрав планирует “постепенно приучить и врачей, и фармацевтов, и пациентов действовать по правилам”.

Если больному нужно лекарство, в инструкции которого сказано “отпускается по рецепту”, врач обязан сделать назначение на бланке (а не просто клочке бумажки), указать непатентованное наименование, дозировку, способ применения.

“Каковы условия отпуска препарата из аптек, решает сам производитель, – пояснила “РГ” глава Аптечной гильдии Елена Неволина. – А аптеки не должны нарушать порядок, выдавая покупателям рецептурные лекарства без документа”. Сейчас многие аптеки уже перестали “свободно” продавать антибиотики и другие рецептурные медикаменты.

“Отнесение лекарственных препаратов к рецептурному или безрецептурному отпуску осуществляется на этапе их государственной регистрации, условия отпуска указываются в регистрационных документах на лекарственные препараты, в том числе в инструкции по медицинскому применению”, – говорится в разъяснении на сайте Минздрава.