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В Москве проходит акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»

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29 октября. ПРАВМИР. У Соловецкого камня в Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен».
В Москве проходит акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»
Фото: «Дождь»/Facebook

Церемонию открыла Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она зачитала имена Ивана Ефимовича Пеймакова, главного механика в тресте «Советскуголь», расстрелянного 17 августа 1939 года в возрасте 37 лет, а также Василия Михайловича Козина, счетовода колхоза имени Шестого съезда советов, расстрелянного в 32 года 8 декабря 1937 года, передает «Интерфакс».

«Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь», – приводит пресс-служба омбудсмена ее слова. «Поэтому накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня проходит акция “Возвращение имен”, у символа страшной трагедии нашего народа звучат имена тех, кто был убит в годы “Большого террора”. Восемьдесят лет назад, в 1937 году только в Москве было расстреляно свыше 30 тыс. человек», – напомнила Москалькова.

«Сегодня мы вспоминаем их поименно, чтобы нигде и никогда это не повторилось. Помним. Скорбим», – подчеркнула она.

Представитель организаторов акции – общества «Мемориал» Елена Жемкова сообщила, что среди участников также были член Совета Федерации, бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«В этом году акция проводится в 11-й раз. И на этот раз она стала более многочисленной, мы еще не начали читать имена, а в очереди стояло уже несколько десятков человек, а сейчас в очереди стоит примерно 800 человек», – рассказала Жемкова.

В ходе акции каждый желающий сможет получить у организаторов список репрессированных с несколькими фамилиями и зачитать их. Акция завершится в 22:00 мск.

По данным общества «Мемориал», в годы сталинских репрессий по политическим мотивам было расстреляно 1 млн 100 тыс. человек. Только в Москве 1937-1938 годов были расстреляны более 30 тыс. человек, имена которых зачитываются в ходе акции «Возвращение имен». Точное число репрессированных в СССР до сих неизвестно. По оценкам «Мемориала», их число достигает примерно 12 млн человек.

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