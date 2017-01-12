О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Новосибирске поставили оперу-альтернативу «Щелкунчику»

|
12 января. ПРАВМИР. В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета накануне состоялась премьера оперы «Рождество», поставленной на музыку Ираиды Сальниковой, сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии.
В Новосибирске поставили оперу-альтернативу «Щелкунчику»
Фото: Новосибирская митрополия

Опера рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова: явлении вифлеемской звезды, рождении Иисуса Христа в вертепе, поклонении пастухов и волхвов, гневе царя Ирода. Организатором и постановщиком оперы выступил арт-холдинг «Святой мир».

По словам режиссера постановки Олега Нудненко, повествование о евангельских событиях ведется на современном русском языке и будет понятно не только православным верующим.

В постановке приняли участие более 200 артистов – солисты театра, два хора – детский и взрослый, оркестр, балет, миманс и приглашенные актеры. Работа над оперой велась на протяжении полугода.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон противопоставил оперу «Рождество» балету «Щелкунчик», назвав последний «оккультной постановкой».

«Обсуждали с матушкой Ираидой (Сальниковой), что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтобы можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать. Потому что Щелкунчик – он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова», – рассказал митрополит.

Митрополит Тихон ранее инициировал скандал вокруг оперы «Тангейзер», напоминает ТАСС. Тогда прокуратура возбудила административные дела в связи с «осквернением предметов религиозного почитания» в отношении режиссера-постановщика оперы Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича. Суд тогда прекратил дела в связи с отсутствием состава преступления, однако опера была снята с репертуара, а директор театра – уволен.

Об Ираиде Сальниковой известно, что она – жена новосибирского священника и преподавателя православной гимназии Дмитрия Сальникова. «Рождество» – не первая ее работа в Новосибирском государственном академическом театре. На сцене театра уже прошли постановки ее произведений «Заступник земли Русской», посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и «Святой Владимир – Креститель Руси», приуроченной 1000-летию со дня кончины святого благоверного князя Владимира.

Теги:
, , , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Предчувствие любви: шаг навстречу Богу
Предчувствие любви: шаг навстречу Богу
Илья Аронович Забежинский

Мы верим в Царство Божие, но когда-то потом. Как переменить ум и изменить устройство своих мыслей?

600 тысяч человек посетили рождественские богослужения в храмах Москвы
600 тысяч человек посетили рождественские богослужения в храмах Москвы
Новостная служба "Православие и мир"

Рождественские богослужения прошли в более чем 400 храмах столицы

Патриарх Кирилл: Дети не могут мешать нашему счастью
Патриарх Кирилл: Дети не могут мешать нашему счастью
Новостная служба "Православие и мир"

Без такого ограничения не может быть человеческого роста

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
71% собрано / 103890 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
58% собрано / 145840 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Астрахани прохожий спас жизнь ребенку, оказав ему грамотную медицинскую помощь
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел вечером в среду в одном из гипермаркетов города

"
В Киеве закрывают храм при госпитале для инвалидов войны
Новостная служба "Православие и мир"

Главврач не продлила срок аренды помещения под храм площадью 17 кв. метров

"
Мэр американского Полсборо спас девушку из горящего здания
Новостная служба "Православие и мир"

Гэри Стивенсон, прежде чем стать мэром, 12 лет проработал в пожарной охране,

Все статьи автора
Статьи Дня
Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы
Катерина Мурашова

Идеи для родителей: как говорить с детьми о смерти и почему нельзя…

В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии
Редакция портала "Православие и мир"

Почему решили изменить статью и не развяжет ли это руки «домашним тиранам»

«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах
Валерия Михайлова

Можно ли не заметить перелом позвоночника и почему нельзя покупать коньки «на…

самое читаемое

Игумен Роман (Загребнев) запрещен в священнослужении29,955

Дружба не победила. О реакции общества на чернокожую королеву красоты11,031

Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет9,047

Если человек лежит на улице в мороз – что делать?8,832

Зачем детей приносили в жертву?8,766

Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше7,162

Подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря была ее крестной дочерью7,141

Все имена записаны4,781

Александр Архангельский: Люди и книги, которые меня сформировали4,429

Фотограф Юрий Храмов: Я учусь у детей жить каждый день, как последний4,366

лучшие авторы

Новостная служба69,504

Редакция портала "Православие и мир"12,467

Сергей Худиев11,031

Ксения Кнорре Дмитриева9,147

Ольга Шульчева-Джарман8,766

Валерия Михайлова7,830

Александр Архангельский4,426

Священник Константин Камышанов4,329

Дмитрий Емец3,894

Ирина Воробьева3,679

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта