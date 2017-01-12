В Новосибирске поставили оперу-альтернативу «Щелкунчику»

12 января. ПРАВМИР. В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета накануне состоялась премьера оперы «Рождество», поставленной на музыку Ираиды Сальниковой, сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии.

Опера рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова: явлении вифлеемской звезды, рождении Иисуса Христа в вертепе, поклонении пастухов и волхвов, гневе царя Ирода. Организатором и постановщиком оперы выступил арт-холдинг «Святой мир».

По словам режиссера постановки Олега Нудненко, повествование о евангельских событиях ведется на современном русском языке и будет понятно не только православным верующим.

В постановке приняли участие более 200 артистов – солисты театра, два хора – детский и взрослый, оркестр, балет, миманс и приглашенные актеры. Работа над оперой велась на протяжении полугода.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон противопоставил оперу «Рождество» балету «Щелкунчик», назвав последний «оккультной постановкой».

«Обсуждали с матушкой Ираидой (Сальниковой), что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтобы можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать. Потому что Щелкунчик – он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова», – рассказал митрополит.

Митрополит Тихон ранее инициировал скандал вокруг оперы «Тангейзер», напоминает ТАСС. Тогда прокуратура возбудила административные дела в связи с «осквернением предметов религиозного почитания» в отношении режиссера-постановщика оперы Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича. Суд тогда прекратил дела в связи с отсутствием состава преступления, однако опера была снята с репертуара, а директор театра – уволен.

Об Ираиде Сальниковой известно, что она – жена новосибирского священника и преподавателя православной гимназии Дмитрия Сальникова. «Рождество» – не первая ее работа в Новосибирском государственном академическом театре. На сцене театра уже прошли постановки ее произведений «Заступник земли Русской», посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и «Святой Владимир – Креститель Руси», приуроченной 1000-летию со дня кончины святого благоверного князя Владимира.