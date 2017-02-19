В Петербурге проходит крестный ход в честь Дня православной молодежи

В крестном ходе также принимают участие представители казачьих объединений, патриотических сообществ, ветеранских организаций, байкерских клубов, сообщает РИА Новости.

Люди несут в руках хоругви, по периметру шествия дежурят сотрудники правоохранительных органов. В начале колонны идут дети с белыми розами в сопровождении родителей.

Крестному ходу предшествовала Божественная Литургия в соборе. Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.

В своей проповеди он сказал, что противники, и сторонники передачи Исаакиевского собора должны относиться друг к другу с любовью и уважением. Также он заметил что «крестный ход — это не митинг», поэтому не следует политизировать мероприятие, сообщает ИА REGNUM.