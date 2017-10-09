В пригороде Горловки при обстреле погиб отец троих детей

9 октября. ПРАВМИР. В воскресенье от прямого попадания снаряда в своём собственном доме погиб Виктор Дегай, житель Зайцево — пригорода Горловки.

Погибшему было 47 лет, на его попечении находилось трое детей, которых он воспитывал один. Виктор Дегай был прихожанином Покровского храма.

Как сообщает сайт Горловской епархии, в 17:26 в соцсетях разместили предупреждение: «Зайцево под сильным обстрелом. Будьте осторожны!». Обстрелы в Зайцево бывают каждый вечер, но этот был особенно сильным, его вели по жилым домам.

Обычно отец с детьми с первыми залпами прятались в подвал, ближе к ночи обстрел прекращался, и все ложились спать до 3-4 часов утра, когда опять нужно было спускаться в убежище. В тот вечер в момент обстрела дети находились в доме и ещё только готовились спускаться в подвал. Отец вышел во двор всего на минуту — покормить цыплят. В этот момент снаряд попал в сарай.

Заботу о детях взял на себя брат погибшего — церковный староста Александр Дегай. Его семья воспитывает и своего ребёнка.

Обстрелы жилых кварталов Зайцево происходят каждый день. Полторы недели назад было попадание в дом казначея храма. Прихожане помогли восстановить крышу и отремонтировать дом. Хотя у каждого свои нужда и горе, люди здесь добрые и отзывчивые. Таким же неравнодушным человеком был погибший Виктор Дегай. Настоятель храма протоиерей Николай Марковский вспоминает, что он никогда не отказывал в помощи.

Сегодня Покровская церковь в Зайцево отмечает свой второй престольный праздник — память святителя Тихона Московского, в честь которого освящён временный храм, однако для священника и прихожан этот день не праздничный. Многие в храме не могли сдержать слёз, вспоминая о Викторе. На литургии молились о упокоении его души и о прекращении войны.

В посёлке со вчерашнего дня нет света. Около тысячи жителей Зайцево, которым некуда уехать, с тревогой ждут вечера, когда начнутся новые обстрелы.

В епархии просят молитв о упокоении погибшего Виктора и помощи оставшимся на попечении его брата детям. Помощь можно передать в Покровский храм Зайцево (на иконную лавку или священнику) либо обратиться в гуманитарную комиссию.