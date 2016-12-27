В разрушенной церкви Алеппо художник создал Пещеру Рождества

27 декабря. ПРАВМИР. В Алеппо в разрушенной церкви святого Ильяса, которая расположена на площади Фархат, сирийский художник Намат аль-Бадави создал композицию, которую назвал «Пещера Рождества».

По словам художника, идея создания Пещеры Рождества возникла после того, как он был приглашен священниками для реставрации церкви, передает EurAsia Daily со ссылкой на агентство SANA. Аль-Бадави сообщил, он основывался на сюжете легенды о Фениксе — символе вечного обновления и бессмертия.

При помощи брата, художника Башира аль-Бадави, и друзей работа была завершена в срок, и в церкви сегодня пройдет богослужение, даже несмотря на то, что она лежит в руинах.

Сама площадь Фархат, на которой стоит церковь, носит имя митрополита Германоса Фархата, который сыграл значительную роль в сохранении арабского языка во время османской оккупации.

Ранее, напомним, в Великобритании были выпущены рождественские почтовые открытки, которые изображают Святую Землю в огне войны. На одной из открыток Мария и Иосиф склоняются над младенцем Иисусом, пока ракета рассекает звездная ночь. На другой открытке волхвы показывают на небо, по которому летит военный самолет. «Во время рождественских праздников, мы призываем вас вспомнить о нынешней действительности на Ближнем Востоке. Деньги, полученные от продажи этой карточки, пойдут на помощь людям, бежавшим от ужасов войны из своих домов», — говорится на оборотной стороне каждой открытки.