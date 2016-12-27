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В разрушенной церкви Алеппо художник создал Пещеру Рождества

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27 декабря. ПРАВМИР. В Алеппо в разрушенной церкви святого Ильяса, которая расположена на площади Фархат, сирийский художник Намат аль-Бадави создал композицию, которую назвал «Пещера Рождества».
В разрушенной церкви Алеппо художник создал Пещеру Рождества
Фото: SANA

По словам художника, идея создания Пещеры Рождества возникла после того, как он был приглашен священниками для реставрации церкви, передает EurAsia Daily со ссылкой на агентство SANA. Аль-Бадави сообщил, он основывался на сюжете легенды о Фениксе — символе вечного обновления и бессмертия.

При помощи брата, художника Башира аль-Бадави, и друзей работа была завершена в срок, и в церкви сегодня пройдет богослужение, даже несмотря на то, что она лежит в руинах.

Сама площадь Фархат, на которой стоит церковь, носит имя митрополита Германоса Фархата, который сыграл значительную роль в сохранении арабского языка во время османской оккупации.

Ранее, напомним, в Великобритании были выпущены рождественские почтовые открытки, которые изображают Святую Землю в огне войны. На одной из открыток Мария и Иосиф склоняются над младенцем Иисусом, пока ракета рассекает звездная ночь. На другой открытке волхвы показывают на небо, по которому летит военный самолет. «Во время рождественских праздников, мы призываем вас вспомнить о нынешней действительности на Ближнем Востоке. Деньги, полученные от продажи этой карточки, пойдут на помощь людям, бежавшим от ужасов войны из своих домов», — говорится на оборотной стороне каждой открытки.

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