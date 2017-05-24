В России появятся кандидаты и доктора теологии

Проект приказа, который дополняет номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
Научная специальность «Теология» (26.00.01) появилась в России в 2015 году, однако специальные ученые степени для теологов предусмотрены не были. Исследователи могли защититься в рамках этой специальности с присвоением степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии.
Высшая аттестационная комиссия не имеет возражений против появления новых степеней, следует из пояснительной записки к тексту приказа.
Рекомендация президиума ВАК принять соответствующие изменения в ведомственные акты уже поступило в министерство образования и науки.
Общественное обсуждение по проекту приказа продлится до 7 июня.