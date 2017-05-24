24 мая. ПРАВМИР. Минобрнауки подготовило ведомственный приказ, согласно которому в России появятся кандидаты и доктора теологии.

Проект приказа, который дополняет номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Научная специальность «Теология» (26.00.01) появилась в России в 2015 году, однако специальные ученые степени для теологов предусмотрены не были. Исследователи могли защититься в рамках этой специальности с присвоением степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии.

Высшая аттестационная комиссия не имеет возражений против появления новых степеней, следует из пояснительной записки к тексту приказа.

Рекомендация президиума ВАК принять соответствующие изменения в ведомственные акты уже поступило в министерство образования и науки.

Общественное обсуждение по проекту приказа продлится до 7 июня.