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В России стартует акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

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15 мая. ПРАВМИР. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет с 15 по 21 мая, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
В России стартует акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Акция проходит в третий раз. Она начнется с всероссийского открытого студенческого форума «Остановим СПИД вместе» на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, а завершится в воскресенье, 21 мая, в Казани спортивным марафоном в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИДом. В марафоне примут около 10 000 человек. Спортивные праздники забеги в этот день будут организованы и в других регионах России.

В рамках акции также пройдут волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а также круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы.

Кроме того, будет организована работа передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ.

21 мая, в Международный день памяти жертв СПИДа, во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные богослужения.

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