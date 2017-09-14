В России за год число абортов снизилось на 100 тысяч

14 сентября. ПРАВМИР. Число абортов снизилось в России с 747 тысяч в 2015 году до 648 тысяч в 2016 год.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, ее цитирует РИА Новости.

Голодец добавила, что, несмотря на снижение, в целом количество абортов продолжает оставаться крайне высоким.

«Пять лет назад число абортов достигало 935 тысяч», – сказала Голодец.

В то же время она отметила, что в Минздраве очень осторожно относятся к обращению Патриарха Московский и всея Руси Кирилла, в котором тот призвал вывести аборты из обязательного медицинского страхования.

Средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики. В то же время в Минздраве отметили, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.