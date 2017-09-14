О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
Навигация
Важные темы:

В России за год число абортов снизилось на 100 тысяч

|
14 сентября. ПРАВМИР. Число абортов снизилось в России с 747 тысяч в 2015 году до 648 тысяч в 2016 год.
В России за год число абортов снизилось на 100 тысяч

Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, ее цитирует РИА Новости.

Голодец добавила, что, несмотря на снижение, в целом количество абортов продолжает оставаться крайне высоким.

«Пять лет назад число абортов достигало 935 тысяч», – сказала Голодец.

В то же время она отметила, что в Минздраве очень осторожно относятся к обращению Патриарха Московский и всея Руси Кирилла, в котором тот призвал вывести аборты из обязательного медицинского страхования.

Средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики. В то же время в Минздраве отметили, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
В России собрали 1 миллион подписей за запрет абортов
В России собрали 1 миллион подписей за запрет абортов
Новостная служба "Православие и мир"

Символическая миллионная подпись была поставлена на вершине Эльбруса

Три врача уговаривали моих родителей сделать аборт
Три врача уговаривали моих родителей сделать аборт
Рэйчел Гай

Каждый ребенок важен, каждая жизнь ценна. Мы все созданы по образу Божиему

Количество абортов в России снизилось на четверть за пять лет
Количество абортов в России снизилось на четверть за пять лет
Новостная служба "Православие и мир"

За год число абортов сократилось на 8%

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
3% собрано / 209558 руб. осталось
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
86% собрано / 23410 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Программа «Жди меня» перестанет выходить на «Первом канале»
Новостная служба "Православие и мир"

Причиной закрытия стали разногласия производителя передачи и телеканала по кандидатуре ведущего

"
Детские автобусы в России оборудуют проблесковыми маячками
Новостная служба "Православие и мир"

Эта мера будет реализована в 2018 году

"
Завершилась реставрация глав Софийского собора в Вологде
Новостная служба "Православие и мир"

Общая стоимость работ составила более 11 миллионов рублей.

Все статьи автора
Статьи Дня
Школьные чаты – боль родителя XXI века
Алиса Орлова

Советы психолога тем, кто уже добавил в друзья учителя и одноклассников своих…

Нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо – призывы сжигать кинотеатры
Митрополит Иларион (Алфеев)

А как быть тем, кто не с одними и не с другими?

Что для счастья инвалидов сделали лично депутаты?
Татьяна Любимова

Пока только поступило предложение «не рождаться»

самое читаемое

Без части мозга21,619

«Она умерла у меня на операционном столе»12,760

Почему я должен ходить в Церковь6,720

† Анатолий Данилов (20.07.1971 – 12.09.2013)5,760

Владимир Мединский: Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти5,512

Около 100 тысяч человек вышли на крестный ход в Петербурге4,601

Нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо – призывы сжигать кинотеатры4,342

Православные верующие не могут ставить под угрозу жизнь и здоровье людей4,335

Протоиерей Игорь Фомин: «Мы не учим школьников креститься»3,547

«В понедельник в школу не ходите, там будет плохо»3,498

лучшие авторы

Новостная служба27,622

Анна Данилова27,302

Татьяна Панова12,730

Сергей Худиев9,363

Владимир Мединский5,499

Владимир Легойда4,687

Митрополит Иларион (Алфеев)4,584

Оксана Головко3,542

Ирина Лукьянова3,495

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)3,017

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть