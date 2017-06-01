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В России защищена первая диссертация по теологии

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1 июня. ПРАВМИР. Протоиерей Павел Хондзинский защитил первую в России диссертацию по теологии.
В России защищена первая диссертация по теологии

Диссертация защищена практически единогласно: 21 голос «за», один недействительный.

В своей речи перед диссертационным советом Павел Хондзинский сообщил о необходимости защитить не только свою диссертацию, но и собственно теологию.

«Гуманитарные науки должны быть заинтересованы в развитии теологии», — считает протоиерей. По его словам, теолог представляет внутреннее знание, самопознание Церкви, которое способно составить с внешним знанием гуманитарных наук органическое единство (цитата по сайту «Религиозная жизнь»).

На работу поступило девять отзывов: четыре положительных и пять отрицательных.

Защита первой в современной России диссертации на соискание ученой степени по научной специальности «Теология» состоялась в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия в Москве.

Протоиерей Павел Хондзинский – заведующий кафедрой практического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Работа называется «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

В диссертационный совет вошли митрополит Климент (Капалин), протоиерей Георгий Ореханов, священник Димитрий Сафонов, секретарь Диссертационного совета, секретарь Экспертного совета ВАК по теологии Дмитрий Шмонин, первый заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Председатель Диссертационного совета — митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В октябре 2015 года президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки одобрил паспорт научной специальности «теология». После этого стало возможным формирование первого диссертационного совета по теологии. Его создали на базе МГУ, РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кроме того, был создан экспертный совет ВАК по теологии. В него вошли более 50 светских ученых.

«Правмир» ранее писал о том, кто и почему критикует первую диссертацию по теологии.

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