В российских семьях предпочитают не говорить о сексе и смерти – опрос

10 января. ПРАВМИР. Главными табу для обсуждения в российских семьях являются сексуальные проблемы, а также самоубийства, следует из исследования «Левада-Центра». Тема религии является табуированной в пяти процентах семей.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Есть ли среди следующих тем такие, о которых не принято говорить в вашей семье?», при этом опрашиваемый получал карточку с вариантами ответов, говорится на сайте «Левада-Центра».

33% опрошенных выбрали вариант «сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых», 15% не говорят о самоубийствах, 7% – о смертях и тяжелых болезнях близких людей, столько же выбрали вариант ответа «то, что нельзя изменить или поправить». Варианты «религия, вера в Бога» и «темные страницы истории страны (репрессии в советское время, ГУЛАГ, войны и т.п.)» выбрали по 5 процентов опрошенных.

47 процентов респондентов сказали, что в их семьях нет запретных тем.

Опрос был проведен среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.