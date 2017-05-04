О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви включены новые имена

|
4 мая. ПРАВМИР. Священный Синод принял решение включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имена еще двух подвижников.
В Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви включены новые имена

«Согласно решению Священного Синода, в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской были включены имена священника Михаила Лисицына – с совершением памяти 26 февраля (11 марта), и священника Александра Флегинского – с совершением памяти 24 марта (6 апреля)», – сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Патриарх Кирилл: Очень важно, чтобы появились произведения о новомучениках
Патриарх Кирилл: Очень важно, чтобы появились произведения о новомучениках
Святейший Патриарх Кирилл

«Они погибали в застенках, не имея никакой надежды, что правда об их мученической кончине когда-нибудь будет…

День памяти новомучеников: праздновать или каяться?
День памяти новомучеников: праздновать или каяться?
Ксения Волянская

Как помнить тех, кто не отступил и тех, кто был палачом

К 100-летию Октябрьской революции по России повезут мощи новомучеников
К 100-летию Октябрьской революции по России повезут мощи новомучеников
Новостная служба "Православие и мир"

Для этого сооружается специальный ковчег

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
4% собрано / 4561439 руб. осталось
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
60% собрано / 38500 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Русской Церкви созданы две новые епархии
Новостная служба "Православие и мир"

Из состава Самарской епархии выделена Сызранская, а из состава Смоленской – Рославльская

"
Иеромонах Серафим (Амельченков) возглавил Синодальный отдел по делам молодежи
Новостная служба "Православие и мир"

Такое решение принял Священный Синод

"
На казаков, поддержавших Алексея Навального, наложили епитимью
Новостная служба "Православие и мир"

Казаков наказали за критику президента России Владимира Путина

Все статьи автора
Статьи Дня
Я не из тех, кого радуют парад и салют
Татьяна Краснова

Думаю, что очень люблю свою Родину, потому что так стыдно бывает только…

Ульяна Меньшикова: «В День Победы начинаем петь ровно в 11»
Оксана Головко

"Смуглянка" у Большого театра - 9 мая стать частью победного хора может…

Нам трудно дается любовь даже к близким
Игумен Нектарий (Морозов)

А вы говорите, что нужно любить злодеев. Сами-то пробовали?

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба51,588

Татьяна Краснова11,827

Анна Маленко11,735

Валерия Михайлова9,788

Юрий Арабов8,888

Марина Солотова7,476

Митрополит Иларион (Алфеев)6,579

Редакция портала "Православие и мир"6,076

Людмила Горская5,677

Игумен Нектарий (Морозов)5,418

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть