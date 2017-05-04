В Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви включены новые имена

4 мая. ПРАВМИР. Священный Синод принял решение включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имена еще двух подвижников.

«Согласно решению Священного Синода, в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской были включены имена священника Михаила Лисицына – с совершением памяти 26 февраля (11 марта), и священника Александра Флегинского – с совершением памяти 24 марта (6 апреля)», – сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.