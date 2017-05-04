«Согласно решению Священного Синода, в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской были включены имена священника Михаила Лисицына – с совершением памяти 26 февраля (11 марта), и священника Александра Флегинского – с совершением памяти 24 марта (6 апреля)», – сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви включены новые имена
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«Они погибали в застенках, не имея никакой надежды, что правда об их мученической кончине когда-нибудь будет…
Как помнить тех, кто не отступил и тех, кто был палачом
Для этого сооружается специальный ковчег