В Сочи отменили Крещенские купания близ места трагедии ТУ-154

13 января. ПРАВМИР. Власти Сочи приняли решение о переносе крещенских купаний с Адлерской набережной, неподалеку от которой разбился Ту-154 Минобороны России.

«В связи с недавней трагедией самолета ТУ-154 и гибелью людей вблизи побережья принято решение перенести в этом году крещенские купания с центральной Адлерской морской набережной в другое место», – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Место решено сменить по рекомендации благочинного Адлерских церквей отца Алексея. Крещенские купания будут проводиться на территории Свято-Георгиевского женского монастыря возле села Лесное.

«Власти Сочи просят горожан и гостей курорта с пониманием отнестись к этому решению и не совершать обряд крещенских купаний на пляжах Адлерского района», – добавил сотрудник пресс-службы.

В результате катастрофы самолета Минобороны РФ Ту-154 близ Сочи, произошедшей 25 декабря 2016 года, погибли 92 человека.