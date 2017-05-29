В Ставропольском крае из-за паводка начали эвакуацию людей

29 мая. ПРАВМИР. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о предстоящей эвакуации населения в ряде населенных пунктов края.

Соответствующее решение было принято на заседании краевой комиссии по ЧС в 28 мая. Эвакуация должна быть проведена 29 мая в селах Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное, а также в Зеленокумске. Для размещения эвакуируемых развернуто более 100 пунктов временного размещения.

По данным на полдень понедельника известно о том, что эвакуация проведена в селе Отказное. Эвакуацию в Зеленокумске отложили, в остальных селах еще не начинали.

Это связано с тем, что Отказненское водохранилище на Ставрополье заполнено менее чем на половину, угрозы подтопления нет, а уровень воды в верховьях рек стабилизируется.

«Все спокойно, дамбу укрепили, больше шума здесь наделали, прорыв дамбы не допустят, прибывает 0,2 миллиона кубометров за час, верховья падают», – цитирует РИА Новости источник в ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища».

25 мая сообщалось, что в трех российских регионах был введен режим ЧС, в том числе в Ставропольском крае из-за паводка. По данным регионального управления МЧС, из-за сильных и продолжительных дождей в крае число подтопленных домов составило более 1,7 тысячи. Были отселены более 2 тысяч человек. Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа. Известно о двух погибших.