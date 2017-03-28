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В Томском госуниверситете будут изучать счастье

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28 марта. ПРАВМИР. Первую в России международную лабораторию по изучению критериев счастья планируют создать при Томском государственном университете.
В Томском госуниверситете будут изучать счастье

Об этом заявил заместитель председателя томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский. На мероприятии также присутствовал директор Центра изучения счастья из Бутана Дордже Пенджо. Он представил концепцию национального счастья, которая принята в его стране и наряду с показателями ВВП принимается во внимание при изучении уровня жизни населения, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем подписание соглашений с Томским государственным университетом и с Русским географическим обществом, мы будем создавать общество российско-бутанской дружбы, и у нас цель — повышение качества жизни», – сказал Ковалевский. Он выразил надежду, что Буддистский центр и Мосгордума присоединятся к деятельности международной лаборатории.

«Нашими первыми задачами будет суметь понять, сможем ли мы вот этот опыт Бутана… адаптировать к России, разработать свои критерии», – добавил он.

Бутан — единственное в мире государство, в котором правительство главной целью объявляет стремление к счастью каждого своего гражданина. Это закреплено в статье девятой Конституции. В стране работает государственная «Комиссия по всеобщему народному счастью», а вопрос «Счастливы ли Вы?» задается во время переписей населения.

В переписи 2005 года 45,2% населения ответило на этот вопрос «очень счастлив», 51,6% «счастливы» и только 3,3% «не очень счастливы».

Кроме того, общепринятое понятие валового внутреннего продукта заменено в Бутане «валовым национальным счастьем». Это единственное в мире государство, в котором существует Министерство Счастья.

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