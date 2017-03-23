В центре Киева убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

23 марта. ПРАВМИР. В центре Киева убит бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Информацию об убийстве Вороненкова подтвердил также народный депутат Верховной рады Украины.

Кроме того, есть данные, что в результате стрельбы возле отеля Premier Palace могут быть еще погибшие и раненые. По данным украинских СМИ, речь идет о бизнесменах. Официально эта информация не подтверждена.

Руководитель пресс-службы Киевского главка полиции Оксана Блищик заявила, что ЧП произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской. Установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля, когда неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка.

В России против Дениса Вороненкова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В конце прошлого года бывший парламентарий уехал на Украину и принял гражданство этой страны.

На Украину Вороненко эмигрировал вместе с женой, тоже экс-депутатом от «Единой России», оперной певицей Марией Максаковой. В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в России.

Кроме того, экс-депутат дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.