В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прохожих

Есть погибшие и пострадавшие. Автомобиль пытался также протаранить универмаг, сообщают западные СМИ.
Полиция рассматривает версию теракта.
Есть погибшие и пострадавшие. Автомобиль пытался также протаранить универмаг, сообщают западные СМИ.
Полиция рассматривает версию теракта.
Проводилась эвакуация жильцов, три человека задержаны
Андрей Никитин рассказал, что обвинения в терроризме сильно осложнили ему жизнь
Он выразил соболезнования близким погибших
«Я понял, почему не хожу в храм: там попы на мерседесе»86,517
Благовещение Пресвятой Богородицы в 2017 году82,732
Батюшка, я согрешил нравственностью18,106
Изначально заподозренный в теракте мужчина лишился работы12,556
5 претензий родителя к современной школе10,217
Когда жизнь семьи превращается в ад, запреты не работают10,093
5 отрицательных итогов Великого поста10,043
Петербургский священник: Такого количества людей в храме я никогда не видел!9,192
Он услышал голос, который сказал: «Встань, мы горим!»6,712
Готовимся к Благовещению: Проверьте свое знание богородичных праздников6,584
Новостная служба135,283
Оксана Головко96,721
Архимандрит Савва (Мажуко)24,422
Ирина Якушева10,218
Священник Евгений Дорофеев10,077
Протоиерей Вадим Буренин10,037
Священник Константин Пархоменко6,717
Мария Сеньчукова6,593
Марина Солотова4,561
Настя Дмитриева4,531