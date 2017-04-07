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В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прохожих

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7 апреля. ПРАВМИР. В центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих на пешеходной улице Дротнинггатан.
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прохожих

Есть погибшие и пострадавшие. Автомобиль пытался также протаранить универмаг, сообщают западные СМИ.

Полиция рассматривает версию теракта.

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