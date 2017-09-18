В Церкви прокомментировали сообщения о попытках монополизировать использование слова «православный»

18 сентября. ПРАВМИР. Юридическая служба Московской Патриархии выступила с официальным разъяснением в связи с сообщением в СМИ о якобы предпринятых Церковью попытках монополизировать использование слова «православный» в наименованиях религиозных организаций.

«За минувшие годы создано немало организаций, не имеющих никакого отношения к религиозным общинам и религии. Вместе с тем, в их наименованиях содержатся сведения о вероисповедании. К таким организациям относятся, в частности, различные псевдоправославные коммерческие и некоммерческие организации, не имеющие статуса религиозных объединений и созданные без участия последних, которые, занимаясь сбором пожертвований граждан на совершение треб в различных храмах и монастырях Московского Патриархата, в действительности вводят граждан в заблуждение», – заявила руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

Позиция Юридической службы заключается не в том, чтобы запретить использование слова «православный» в наименованиях религиозных организаций, не связанных с Русской Православной Церковью, а в том, чтобы ограничить использование сведений о религиозной принадлежности в наименованиях тех коммерческих и некоммерческих организаций, которые не имеют никакого отношения к религии и религиозным общинам.