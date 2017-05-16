Вахтанг Кипшидзе: Если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств

16 мая. ПРАВМИР. Русская православная церковь уважает достоинство любого человека, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ответ на реплику Владимира Познера.

«Мы исходим из того, что если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств. Мы всегда выступали за открытый и честный диалог в том числе и с атеистами. Диалог с ними строится на уважении достоинства как верующих людей, так и неверующих. Верующие и неверующие люди обладают достоинством, поскольку человек сотворен по образу и подобию божьему», — цитирует Кипшидзе РИА Новости.

Он подчеркнул, что церковь никогда не ставила под сомнение принцип светскости, который существует в российском обществе. По его словам, приговор Соколовскому вынесли не потому, что он придерживается атеистических убеждений, а потому что его высказывания в отношении верующих людей унижает их достоинство.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, в свою очередь, в ответ на просьбу прокомментировать обращение Познера к Патриарху, назвал слова Познера довольно странными.

«Владимир Владимирович Познер всегда производил впечатление умного человека, несмотря на его известные всем нерелигиозные убеждения. Мне очень не хотелось бы изменять свое отношение к нему как к человеку глубокого интеллекта. Потому что, конечно, эти заявления звучат довольно странно», — сказал священник.

Ранее журналист Владимир Познер с экрана телевизора обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту России Владимиру Путину с вопросом, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что является атеистом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Познера.

На минувшей неделе блогер Руслан Соколовский был осужден в Екатеринбурге по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ), возбуждение национальной розни (ст. 282 УК РФ), незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ).

Соколовский получил условный срок в 3,5 года. СМИ называли блогера «ловцом покемонов» за то, что в одном из своих роликов он ставил эксперимент, посадят ли его в тюрьму за игру в «Покемон Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. Суд обязал Соколовского удалить видеоролики, ставшие предметом судебного разбирательства.

Ранее «Правмир» детально разобрался в том, за что на самом деле осудили блогера Руслана Соколовского. Он неоднократно оскорбительно отзывался не только о верующих, но и о других социальных группах, среди которых инвалиды, тяжелобольные люди, пациенты хосписов, дети с синдромом Дауна, женщины.