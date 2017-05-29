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Вахтанг Кипшидзе: сожжение креста у монастыря в Москве говорит о дефиците духовного воспитания

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29 мая. ПРАВМИР. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил о дефиците духовного воспитания в связи с сожжением поклонного креста у Свято-Андроникова монастыря в Москве.
Вахтанг Кипшидзе: сожжение креста у монастыря в Москве говорит о дефиците духовного воспитания

«В то время как в области порядка управления религиозными объектами, имеющими музейную ценность, возникают споры, не следует забывать о том, что есть люди, духовное состояние которых позволяет им без зазрения совести уничтожать и разрушать имеющие несомненное общекультурное значение религиозные символы», – цитирует Кипшидзе Интерфакс.

По его словам, намеренное повреждение креста поблизости с Андрониковым монастырем является демонстрацией неприятия главного религиозного символа христианства, который олицетворяет любовь Бога к человеку.

Оскверненный крест – «это не только основание христианской веры, но и русской культуры, лучшие образцы создателей которой хранятся в Музее Андрея Рублева», считает Кипшидзе.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье неизвестные сожгли поклонный крест возле Андроникова монастыря столицы.

По словам исполнительного директора московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лады Савониной, вандалы изрубили крест топором, облилили горючими веществами и подожгли.

Крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году.

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