Валерий Халилов будет похоронен возле возрожденного им храма

14 января. ПРАВМИР. Погибший в катастрофе Ту-154 художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов будет похоронен около храма Архангела Михаила во Владимирской области.

Восстановлению этого храма Валерий Халилов отдал много сил, сообщил РИА «Новости» настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

«Так как Валерий Михайлович был очень верующий человек, погребать его будут по решению семьи не на мемориальном кладбище, а у алтаря храма Архангела Михаила в Киржачском районе Владимирской области, около храма, в возрождении которого он участвовал», – сказал священнослужитель.

Сегодня в Елоховском соборе прошло отпевание Валерия Халилова, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы являемся близкими друзьями с Валерием Михайловичем, с его супругой, с его семьей. Я венчал его детей, я крестил его внуков, мы очень близкие друг другу люди, поэтому и отпевание совершается в Елоховском соборе», – сказал протоиерей Александр Агейкин.