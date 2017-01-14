Валерий Халилов будет похоронен возле возрожденного им храма

Восстановлению этого храма Валерий Халилов отдал много сил, сообщил РИА «Новости» настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
«Так как Валерий Михайлович был очень верующий человек, погребать его будут по решению семьи не на мемориальном кладбище, а у алтаря храма Архангела Михаила в Киржачском районе Владимирской области, около храма, в возрождении которого он участвовал», – сказал священнослужитель.
Сегодня в Елоховском соборе прошло отпевание Валерия Халилова, сообщает «Вечерняя Москва».
«Мы являемся близкими друзьями с Валерием Михайловичем, с его супругой, с его семьей. Я венчал его детей, я крестил его внуков, мы очень близкие друг другу люди, поэтому и отпевание совершается в Елоховском соборе», – сказал протоиерей Александр Агейкин.
Как сообщалось ранее, эксперты идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Среди опознанных – Елизавета Глинка, руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ.