Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник

Песнь 1

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его: славно бо прославися.



[Помощник и Покровитель явился мне ко спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога отца моего, и восхвалю Его, ибо Он возвеличился во славе.]

(Исх. 15, 1-2)

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но, яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление.

[С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало положу, Христе, я нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений.]

Гряди, окаянная душе, с плотию твоею, Зиждителю всех исповеждься, и останися прочее преждняго безсловесия, и принеси Богу в покаянии слезы.

[Прииди, несчастная душа, с плотию своею, исповедайся Создателю всего, воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и с раскаянием принеси Богу слезы.]

Первозданнаго Адама преступлению поревновав, познах себе обнажена от Бога и присносущнаго Царствия и сладости, грех ради моих.

[Подражая в преступлении первозданному Адаму, я сознаю себя лишенным Бога, вечного Царства и блаженства за мои грехи.]

(Быт. 3, 6-7)

Увы мне, окаянная душе, что уподобилася еси первей Еве? Видела бо еси зле, и уязвилася еси горце, и коснулася еси древа, и вкусила еси дерзостно безсловесныя снеди.

[Горе мне, моя несчастная душа, для чего ты уподобилась первосозданной Еве? Не с добром ты посмотрела и уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву и дерзостно вкусила бессмысленного плода.]

(Быт. 3, 6)

Вместо Евы чувственныя, мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл, показуяй сладкая и вкушаяй присно горькаго напоения.

[Вместо чувственной Евы восстала во мне Ева мысленная – плотский страстный помысел, обольщающий приятным, но при вкушении всегда напояющий горечью.]

Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам; аз же что постражду, отметая всегда животная Твоя словеса?

[Достойно был изгнан из Едема Адам, как не сохранивший одной Твоей заповеди, Спаситель. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные повеления?]

(Быт. 3, 23)

Слава, Троичен: Пресущная Троице, во Единице покланяемая, возми бремя от мене тяжкое греховное, и яко благоутробна, даждь ми слезы умиления.

[Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся в одном Существе, сними с меня тяжкое бремя греховное и по Своему милосердию, даруй мне слезы умиления.]

И ныне, Богородичен: Богородице, Надежде и Предстательство Тебе поющих, возми бремя от мене тяжкое греховное, и яко Владычица Чистая, кающася приими мя.

[Богородице, надежда и защита воспевающих Тебя, сними с меня тяжкое бремя греховное и, как Владычица Чистая, приими меня кающегося.]

Песнь 2

Ирмос: Вонми, небо, и возглаголю, и воспою Христа, от Девы плотию пришедшаго.

[Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.]

Вонми, небо, и возглаголю, земле внушай глас, кающийся к Богу и воспевающий Его.

[Внемли, небо, я буду возвещать: земля, услышь голос, кающийся Богу и прославляющий Его]

Вонми ми, Боже, Спасе мой, милостивым Твоим оком, и приими мое теплое исповедание.

[Воззри на меня Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим оком и прими мою пламенную исповедь.]

Согреших паче всех человек, един согреших Тебе; но ущедри яко Бог, Спасе, творение Твое.

[Согрешил я более всех людей, один я согрешил пред Тобою; но, как Бог, сжалься, Спаситель, над Твоим созданием.]

(1 Тим. 1, 15)

Вообразив моих страстей безобразие, любосластными стремленьми, погубих ума красоту.

[Отобразив в себе безобразие моих страстей, сластолюбивыми стремлениями исказил я красоту ума.]

Буря мя злых обдержит, благоутробне Господи; но яко Петру, и мне руку простри.

[Буря зла окружает меня, Милосердный Господи, но, как Петру, и мне Ты простри руку.]

(Мф. 14, 31)

Оскверних плоти моея ризу, и окалях еже по образу, Спасе, и по подобию.

[Осквернил я одежду плоти моей и очернил в себе, Спаситель, то, что было создано по Твоему образу и подобию.]

Омрачих душевную красоту страстей сластьми, и всячески весь ум персть сотворих.

[Помрачил я красоту души страстными удовольствиями и весь ум совершенно превратил в прах.]

Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми изтка Зиждитель изначала, и оттуду лежу наг.

[Разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Создатель, и оттого лежу обнаженным.]

Облекохся в раздранную ризу, юже изтка ми змий советом, и стыждуся.

[Облекся я в разодранную одежду, которую соткал мне змий коварством, и стыжусь.]

(Быт. 3, 21)

Слезы блудницы, Щедре, и аз предлагаю, очисти мя, Спасе, благоутробием Твоим.

[Как блудница, и я проливаю слезы, Милосердный; смилуйся надо мною, Спаситель, по благоснисхождению Твоему.]

(Лк. 7, 38)

Воззрех на садовную красоту, и прельстихся умом; и оттуду лежу наг и срамляюся.

[Взглянул я на красоту дерева и прельстился в уме; оттого лежу обнаженным и стыжусь.]

Делаша на хребте моем вси начальницы страстей, продолжающе на мя беззаконие их.

[На хребте моем пахали все вожди страстей, проводя вдоль по мне беззаконие свое.]

(Пс. 128, 3)

Слава, Троичен: Единаго Тя в триех Лицех, Бога всех пою, Отца и Сына и Духа Святаго.

[Воспеваю Тебя, Единого в трех Лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа]

И ныне, Богородичен: Пречистая Богородице Дево, Едина Всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам.

[Пречистая Богородица Дева, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении.]

Песнь 3

Ирмос: На недвижимом, Христе, камени заповедей Твоих утверди мое помышление.

[На неподвижном камне заповедей Твоих, Христе, утверди мое помышление.]

Огнь от Господа иногда Господь одождив, землю содомскую прежде попали.

[Пролив дождем огонь от Господа, Господь попалил некогда землю содомлян.]

(Быт. 19, 24)

На горе спасайся душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай.

[Спасайся на горе, душа, как праведный Лот и спеши укрыться в Сигор.]

(Быт. 19, 22-23)

Бегай запаления, о душе, бегай содомскаго горения, бегай тления Божественнаго пламене.

[Беги, душа, от пламени, беги от горящего Содома, беги от истребления Божественным огнем.]

Согреших Тебе един аз, согреших паче всех, Христе Спасе, да не презриши мене.

[Согрешил я один пред Тобою, согрешил более всех, Христос Спаситель – не презирай меня.]

Ты еси Пастырь Добрый, взыщи мене агнца, и заблуждшаго да не презриши мене.

[Ты – Пастырь Добрый, отыщи меня – агнца, и не презирай меня, заблудившегося.]

(Ин. 10, 11-14)

Ты еси сладкий Иисусе, Ты еси Создателю мой, в Тебе, Спасе, оправдаюся.

[Ты – вожделенный Иисус; Ты – Создатель мой, Спаситель, Тобою я оправдаюсь]

Исповедаюся Тебе, Спасе, согреших, согреших Ти, но ослаби, остави ми, яко благоутробен.

[Исповедуюсь Тебе, Спаситель; согрешил я, согрешил пред Тобою, но отпусти, прости меня, как Милосердный.]

Слава, Троичен: О Троице Единице Боже, спаси нас от прелести, и искушений, и обстояний.

[О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от обольщений, от искушений и опасностей.]

И ныне, Богородичен: Радуйся, Богоприятная утробо, радуйся, престоле Господень, радуйся, Мати Жизни нашея.

[Радуйся, чрево, вместившее Бога; радуйся, Престол Господень; радуйся, Матерь Жизни нашей.]

Песнь 4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

[Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе Твоей, Господи.]

Дел Твоих да не презриши, создания Твоего да не оставиши, Правосуде. Аще и един согреших яко человек, паче всякаго человека, Человеколюбче; но имаши, яко Господь всех, власть оставляти грехи.

[Не презри творений Твоих, не оставь создания Твоего, Праведный Судия, ибо хотя я, как человек, один согрешил более всякого человека, но Ты, Человеколюбец, как Господь всего мира, имеешь власть отпускать грехи.]

(Мф. 9, 6. Мк. 2, 10)

Приближается, душе, конец, приближается, и нерадиши, ни готовишися, время сокращается, востани, близ при дверех Судия есть. Яко соние, яко цвет, время жития течет: что всуе мятемся?

[Конец приближается, душа, приближается, и ты не заботишься, не готовишься; время сокращается – восстань: Судия уже близко – при дверях; время жизни проходит, как сновиденье, как цвет. Для чего мы напрасно суетимся?]

(Мф. 24, 33. Мк. 13, 29. Лк. 21, 31)

Воспряни, о душе моя, деяния твоя яже соделала еси помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих; рцы со дерзновением деяния и помышления Христу, и оправдайся.

[Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые ты сделала, представь их пред своими очами, и пролей капли слез твоих, безбоязненно открой Христу дела и помышления твои и оправдайся.]

Не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, еяже аз, Спасе, не согреших, умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслию, и деянием согрешив, яко ин никтоже когда.

[Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не был бы виновен, Спаситель, умом, и словом, и произволением, согрешив и намерением, и мыслью, и делом так, как никто другой никогда.]

Отсюду и осужден бых, отсюду препрен бых аз окаянный от своея совести, еяже ничтоже в мире нужнейше; Судие, Избавителю мой и Ведче, пощади и избави, и спаси мя раба Твоего.

[Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я, несчастный, своею совестью, строже которой нет ничего в мире; Судия, Искупитель мой и Испытатель, пощади, избавь и спаси меня, раба Твоего.]

Лествица, юже виде древле великий в патриарсех, указание есть, душе моя, деятельнаго восхождения, разумнаго возшествия; аще хощеши убо деянием, и разумом, и зрением пожити, обновися.

[Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием, душа моя, на восхождение делами, на возвышение разумом; поэтому, если хочешь жить в деятельности и в разумении и созерцании, то обновляйся.]

(Быт. 28, 12)

Зной дневный претерпе лишения ради патриарх, и мраз нощный понесе, на всяк день снабдения творя, пасый, труждаяйся, работаяй, да две жене сочетает.

[Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая время, пася стада, трудясь и служа, чтобы получить себе две жены.]

(Быт. 31; 7, 40)

Жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении, Лию убо деяние, яко многочадную, Рахиль же разум, яко многотрудную; ибо кроме трудов, ни деяние, ни зрение, душе, исправится.

[Под двумя женами понимай деятельность и разумение в созерцании: под Лиею, как многочадною, – деятельность, а под Рахилью, как полученной через многие труды, – разумение, ибо без трудов, душа, ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются.]

Слава, Троичен: Нераздельное Существом, Неслитное Лицы богословлю Тя, Троическое Едино Божество, яко Единоцарственное и Сопрестольное, вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую.

[Нераздельным по существу, неслиянным по Лицам богословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую.]

(Ис. 6, 1-3)

И ныне, Богородичен: И раждаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством Дева, Рождейся обновляет законы естества, утроба же раждает нераждающая. Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет.

[И рождаешь Ты, и остаешься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобою обновляет закон природы, а девственное чрево рождает; когда пожелает Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет.]

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мене на повеления Твоя, и научи мя Спасе, творити волю Твою.

[От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю.]

(Пс. 62, 2; 118, 35)

В нощи житие мое преидох присно, тьма бо бысть, и глубока мне мгла, нощь греха, но яко дне сына, Спасе, покажи мя.

[Жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокою мглою была для меня ночь греха; но покажи меня сыном дня, Спаситель.]

(Еф. 5, 8)

Рувима подражая окаянный аз, содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышняго, осквернив ложе мое, яко отчее он.

[Подобно Рувиму я, несчастный, совершил преступное и беззаконное дело пред Всевышним Богом, осквернив ложе мое, как тот – отчее.]

(Быт. 35, 22; 49, 3-4)

Исповедаюся Тебе Христе Царю: согреших, согреших, яко прежде Иосифа братия продавшии, чистоты плод и целомудрия.

[Исповедаюсь Тебе, Христос-Царь: согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа, – плод чистоты и целомудрия.]

(Быт. 37, 28)

От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий, во образ Господень; ты же вся, душе, продалася еси злыми твоими.

[Сродниками предана была душа праведная; возлюбленный продан в рабство, прообразуя Господа; ты же, душа, сама всю продала себя своим порокам.]

Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи.

[Подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному, несчастная и невоздержанная душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда безрассудными стремлениями.]

Аще и в рове поживе иногда Иосиф, Владыко Господи, но во образ погребения и востания Твоего, аз же что Тебе когда сицевое принесу?

[Владыко Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз Твоего погребения и воскресения; принесу ли когда-либо что подобное Тебе я?]

Слава, Троичен: Тя, Троице, славим Единаго Бога: Свят, Свят, Свят еси, Отче, Сыне и Душе, Простое Существо, Единице присно покланяемая.

[Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Ты, Отец, Сын и Дух – простая Сущность, Единица вечно поклоняемая.]

И ныне, Богородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мати Дево, Бог создавый веки, и соедини Себе человеческое естество.

[В Тебе, нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дево, сотворивший мир Бог облекся в мой состав и соединил с Собою человеческую природу.]

Песнь 6

Ирмос: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.

[От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели.]

Слезы, Спасе, очию моею и из глубины воздыхания чисте приношу, вопиющу сердцу: Боже, согреших Ти, очисти мя.

[Искренно приношу Тебе, Спаситель, слезы очей моих и воздыхания из глубины сердца, взывающего: Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною.]

Уклонилася еси, душе, от Господа твоего, якоже Дафан и Авирон, но пощади, воззови из ада преисподняго, да не пропасть земная тебе покрыет.

[Уклонилась ты, душа, от Господа своего, как Дафан и Авирон, но воззови из ада преисподнего: пощади!, чтобы пропасть земная не поглотила тебя.]

(Чис. 16, 32)

Яко юница, душе, разсвирепевшая, уподобилася еси Ефрему, яко серна от тенет сохрани житие, вперивши деянием ум и зрением.

[Рассвирепев, как телица, ты, душа, уподобилась Ефрему, но как серна спасай от тенет свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием.]

(Иер. 31, 18. Ос. 10, 11)

Рука нас Моисеова да уверит душе, како может Бог прокаженное житие убелити и очистити, и не отчайся сама себе, аще и прокаженна еси.

[Моисеева рука да убедит нас, душа, как Бог может убелить и очистить прокаженную жизнь, и не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена проказою.]

(Исх. 4, 6-7)

Слава, Троичен: Троица есмь Проста, Нераздельна, Раздельна Личне, и Единица есмь естеством соединена, Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух.

[Я – Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах, и Единица, соединенная по существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух.]

И ныне, Богородичен: Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам; Егоже, яко Создателя всех, моли, Богородице, да молитвами Твоими оправдимся.

[Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться.]

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися; воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.

[Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий.]

Песнь 7

Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам; но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

[Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов.]

(Дан. 9, 5-6)

Согреших, беззаконновах и отвергох заповедь Твою, яко во гресех произведохся, и приложих язвам струпы себе; но Сам мя помилуй, яко благоутробен, отцев Боже.

[Я согрешил, жил в беззакониях и нарушил заповедь Твою, ибо я рожден в грехах и к язвам своим приложил еще раны, но Сам Ты помилуй меня, как Милосердный Боже отцов.]

Тайная сердца моего исповедах Тебе, Судии моему, виждь мое смирение, виждь и скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и Сам мя помилуй, яко благоутробен, отцев Боже.

[Тайны сердца моего я открыл пред Тобою, Судьей моим; воззри на смирение мое, воззри и на скорбь мою, обрати внимание на мое ныне осуждение и Сам помилуй меня, как Милосердный, Боже отцов.]

(Пс. 37, 19; 24, 18; 34, 23)

Саул иногда, яко погуби отца своего, душе, ослята, внезапу царство обрете к прослутию; но блюди, не забывай себе, скотския похоти твоя произволивши паче Царства Христова.

[Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с известием о них получил царство; душа, не забывайся, предпочитая свои скотские стремления Христову Царству.]

(1 Цар. 9, 1-27; 10, 1)

Давид иногда Богоотец, аще и согреши сугубо, душе моя, стрелою убо устрелен быв прелюбодейства, копием же пленен быв убийства томлением; но ты сама тяжчайшими делы недугуеши, самохотными стремленьми.

[Если богоотец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи уязвлен стрелою прелюбодеяния, сражен был копьем мщения за убийства; но ты, душа моя, сама страдаешь более тяжко, нежели этими делами, произвольными стремлениями.]

(2 Цар. 11, 14-15)

Совокупи убо Давид иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубое показа абие; но сама ты, лукавнейшая душе, соделала еси, не покаявшися Богу.

[Давид некогда присовокупил беззаконие к беззаконию, ибо с убийством соединил прелюбодеяние, но скоро принес и усиленное покаяние, а ты, коварнейшая душа, совершив бОльшие грехи, не раскаялась пред Богом.]

Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь, еюже деяние обличает, еже содея, зовый: помилуй мя, Тебе бо Единому согреших всех Богу, Сам очисти мя.

[Давид некогда, изображая как бы на картине, начертал песнь, которой обличает совершенный им проступок, взывая: помилуй мя, ибо согрешил я пред Тобою, Одним, Богом всех; Сам очисти меня.]

(Пс. 50, 3-6)

Слава, Троичен: Троице Простая, Нераздельная, Единосущная и Естество Едино, Светове и Свет, и Свята Три, и Едино Свято поется Бог Троица; но воспой, прослави Живот и Животы, душе, всех Бога.

[Троица простая, нераздельная, единосущная, и одно Божество, Светы и Свет, три Святы и одно лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь Жизнь и Жизни – Бога всех.]

И ныне, Богородичен: Поем Тя, благословим Тя, покланяемся Ти, Богородительнице, яко Нераздельныя Троицы породила еси Единаго Христа Бога, и Сама отверзла еси нам, сущим на земли, Небесная.

[Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители.]

Песнь 8

Ирмос: Егоже воинства небесная славят, и трепещут Херувими и Серафими, всяко дыхание и тварь, пойте, благословите и превозносите во вся веки.

[Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.]

Согрешивша, Спасе, помилуй, воздвигни мой ум ко обращению, приими мя кающагося, ущедри вопиюща: согреших Ти, спаси, беззаконновах, помилуй мя.

[Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению, приими кающегося, умилосердись над взывающим: я согрешил пред Тобою, спаси; я жил в беззакониях, помилуй меня.]

Колесничник Илиа колесницею добродетелей вшед, яко на небеса, ношашеся превыше иногда от земных; сего убо, душе моя, восход помышляй.

[Везомый на колеснице Илия, взойдя на колесницу добродетелей, некогда вознесся как бы на небеса, превыше всего земного; помышляй, душа моя, об его восходе.]

(4 Цар. 2, 11)

Елиссей иногда прием милоть Илиину, прият сугубую благодать от Бога; ты же, о душе моя, сея не причастилася еси благодати за невоздержание.

[Некогда Елисей, приняв милоть (плащ) Илии, получил сугубую благодать от Господа; но ты, душа моя, не получила этой благодати за невоздержание.]

(4 Цар. 2, 9, 12-13)

Иорданова струя первее милотию Илииною Елиссеем ста сюду и сюду; ты же, о душе моя, сея не причастилася еси благодати за невоздержание.

[Елисея милотию Илии некогда разделил поток Иордана на ту и другую сторону; но ты, душа моя, не получила этой благодати за невоздержание.]

(4 Цар. 2, 14)

Соманитида иногда праведнаго учреди о душе, нравом благим; ты же не ввела еси в дом ни странна, ни путника. Темже чертога изринешися вон, рыдающи.

[Соманитянка некогда угостила праведника с добрым усердием; а ты, душа, не приняла в свой дом ни странника, ни пришельца; за то будешь извержена вон из брачного чертога с рыданием.]

(4 Цар. 4, 8)

Гиезиев подражала еси окаянная разум скверный всегда, душе, егоже сребролюбие отложи поне на старость; бегай геенскаго огня, отступивши злых твоих.

[Ты, несчастная душа, непрестанно подражала нечистому нраву Гиезия; хотя в старости отвергни его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избегни огня геенского.]

(4 Цар. 5, 20-27)

Слава, Троичен: Безначальне Отче, Сыне Собезначальне, Утешителю Благий, Душе Правый, Слова Божия Родителю, Отца Безначальна Слове, Душе Живый и Зиждяй, Троице Единице, помилуй мя.

[Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая, помилуй меня.]

И ныне, Богородичен: Яко от оброщения червленицы Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистинну Тя почитаем.

[Мысленная порфира – плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева, Пречистая, как бы из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу.]

Песнь 9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, Божие бо Рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь, православно величаем.

[Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все роды, православно величаем.]

Ум острупися, тело оболезнися, недугует дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец при дверех. Темже, моя окаянная душе, что сотвориши, егда приидет Судия испытати твоя?

[Ум изранился, тело расслабилось, дух болезнует, слово потеряло силу, жизнь замерла, конец при дверях. Что же сделаешь ты, несчастная душа, когда придет Судия исследовать дела твои?]

Моисеово приведох ти, душе, миробытие, и от того все Заветное Писание, поведающее тебе праведныя и неправедныя; от нихже вторыя, о душе, подражала еси, а не первыя, в Бога согрешивши.

[Я воспроизвел пред тобою, душа, сказание Моисея о бытии мира и затем все Заветное Писание, повествующее о праведных и неправедных; из них ты, душа, подражала последним, а не первым, согрешая пред Богом.]

Закон изнеможе, празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежено бысть, пророцы изнемогоша и все праведное слово; струпи твои, о душе, умножишася, не сущу врачу, исцеляющему тя.

[Ослабел закон, не воздействует Евангелие, пренебрежено все Писание тобою, пророки и всякое слово праведника потеряли силу; язвы твои, душа, умножились, без Врача, исцеляющего тебя.]

Новаго привожду ти Писания указания, вводящая тя, душе, ко умилению; праведным убо поревнуй, грешных же отвращайся и умилостиви Христа молитвами же и пощеньми, и чистотою, и говением.

[Из Новозаветного Писания привожу тебе примеры, душа, возбуждающие в тебе умиление; так подражай праведным и отвращайся примера грешных и умилостивляй Христа молитвою, постом, чистотою и непорочностью.]

Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы; душе, покайся, дверь отверзеся Царствия уже, и предвосхищают е фарисее и мытари и прелюбодеи кающиися.

[Христос, сделавшись человеком, призвал к покаянию разбойников и блудниц; покайся, душа, дверь Царства уже открылась, и прежде тебя входят в нее кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи.]

(Мф. 11, 12; 21, 31. Лк. 16, 16)

Христос вочеловечися, плоти приобщився ми и вся елика суть естества хотением исполни, греха кроме, подобие тебе, о душе, и образ предпоказуя Своего снисхождения.

[Христос, сделался человеком, приобщившись ко мне плотию, и добровольно испытал все, что свойственно природе, за исключением греха, показывая тебе, душа, пример и образец Своего снисхождения.]

Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множества показа мученики, старцы прослави и старыя вдовицы, ихже не поревновала еси, душе, ни деянием, ни житию, но горе тебе внегда будеши судитися.

[Христос спас волхвов, призвал к Себе пастухов, множество младенцев сделал мучениками, прославил старца и престарелую вдовицу; их деяниям и жизни ты не подражала, душа, но горе тебе, когда будешь судима!]

(Мф. 2, 1, 16. Лк. 2, 4-8 и след.; 2, 25-26 и след.; 2, 36-38)

Постився Господь дний четыредесять в пустыни, последи взалка, показуя человеческое; душе, да не разленишися, аще тебе приложится враг, молитвою же и постом от ног твоих да отразится.

[Господь, постившись сорок дней в пустыне, наконец взалкал, обнаруживая в Себе человеческую природу. Не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от ног твоих молитвами и постом.]

(Исх. 34, 28. Мф. 4, 2. Лк. 4, 2. Мк. 1, 13)

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице Нераздельней, Единице по существу, яко Свету, и Светом, и Животу, и Животом, животворящему и просвещающему концы.

[Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной.]

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.

[Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении.]

Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.

Андрее честный и отче треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих тя: да избавимся вси гнева и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, чтущии твою память верно.

[Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою.]

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