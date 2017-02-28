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Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник

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Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник

Великий покаянный канон читает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1971 – 1990). Запись 1980 года. Великий покаянный канон преподобного Андрея, архиепископа Критского читается во время Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели по частям.

Вторник первой седмицы Великого поста

Первая песнь: Помощник и Покровитель – 4.21

4.072 мб.

Вторая песнь: Вонми небо – 3.45

3.512 мб.

Третья песнь: Утверди Господи – 3.12

3.004 мб.

Четвертая песнь: услыша пророк пришествие Твое, Господи – 4.50

4.526 мгб.

Пятая песнь: От нощи утренююща, Человеколюбче – 3.41

3.456 мгб.

Шестая песнь: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу – 3.30

3.292 мгб.

Кондак: Душе моя, душе моя, востани, что спиши? – 2.07

1.996 мгб.

Седьмая песнь: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою – 4.13

3.958 мгб.

Восьмая песнь: Егоже воинства Небесная славят – 4.04

3.814 мгб.

Девятая песнь: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное – 6.29

6.082 мгб.

Песнь 1

photosight.ru. Фото: Алексей Морозов

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его: славно бо прославися.

[Помощник и Покровитель явился мне ко спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился.] (Исх. 15, 1-2)

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Каиново прешед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяньми.

[Превзойдя Каиново убийство, сознательным призволением, через оживление греховной плоти, я сделался убийцею души, вооружившись против нее злыми моими делами.]
(Быт. 4, 8)

Авелеве, Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе приятна не принесох когда, ни деяния Божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочнаго.

[Авелевой праведности, Иисусе, я не подражал, никогда не приносил Тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни
непорочной.]
(Быт. 4, 4)

Яко Каин и мы, душе окаянная, всех Содетелю деяния скверная, и жертву порочную, и непотребное житие принесохом вкупе: темже и осудихомся.

[Как Каин, так и мы, несчастная душа, принесли Создателю всего жертву порочную – дела нечестивые и жизнь невоздержанную: поэтому мы и осуждены.]
(Быт. 4, 3-5)

Брение Здатель живосоздав, вложил еси мне плоть и кости, и дыхание, и жизнь; но, о Творче мой, Избавителю мой и Судие, кающася приими мя.

[Оживотворивший земной прах, Скудельник, Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь; но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, приими меня кающегося!]
(Быт. 2, 7)

Извещаю Ти, Спасе, грехи, яже содеях, и души и тела моего язвы, яже внутрь убийственнии помыслы разбойнически на мя возложиша.

[Пред Тобою, Спаситель, открываю грехи, сделанные мною, и раны души и тела моего, которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы.]
(Лк. 10, 30)

Аще и согреших, Спасе, но вем, яко Человеколюбец еси, наказуеши милостивно и милосердствуеши тепле, слезяща зриши и притекаеши, яко отец, призывая блуднаго.

[Хотя я и согрешил, Спаситель, но знаю, что Ты человеколюбив; наказываешь с состраданием и милуешь с любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как Отец, призвать блудного.]
(Лк. 15, 20)

Слава, Троичен: Пресущная Троице, во Единице покланяемая, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко благоутробна, даждь ми слезы умиления.

[Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому существу, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слезы умиления.]

И ныне, Богородичен: Богородице, Надежде и Предстательство Тебе поющих, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко Владычица Чистая, кающася приими мя.

[Богородице, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося.]

Песнь 2

Ирмос: Вонми, Небо, и возглаголю, и воспою Христа, от Девы плотию пришедшаго.

[Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.]

Сшиваше кожныя ризы грех мне, обнаживый мя первыя боготканныя одежды.

[“Кожаные ризы” сшил мне грех, сняв с меня прежнюю Богом сотканную одежду.]

Обложен есмь одеянием студа, якоже листвием смоковным, во обличение моих самовластных страстей.

[Облекся я одеянием стыда, как листьями смоковницы, во обличение самовольных страстей моих.]
(Быт. 3, 7)

Одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно течением страстнаго и любосластнаго живота.

[Оделся я в одежду, постыдно запятнанную и окровавленную нечистотой страстной и сластолюбивой жизни.]

Впадох в страстную пагубу и в вещественную тлю, и оттоле до ныне враг мне досаждает.

[Подвергся я мучению страстей и вещественному тлению, и оттого ныне враг угнетает меня.]

Любовещное и любоименное житие невоздержанием, Спасе, предпочет, ныне тяжким бременем обложен есмь.

[Предпочтя нестяжательности жизнь, привязанную к земным вещам и любостяжательную, Спаситель, я теперь нахожусь под тяжким бременем.]

Украсих плотский образ скверных помышлений различным обложением, и осуждаюся.

[Украсил я кумир плоти разноцветным одеянием гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению.]

Внешним прилежно благоукрашением единем попекохся, внутреннюю презрев Богообразную скинию.

[Усердно заботясь об одном внешнем благолепии, я пренебрег внутренней скинией, устроенной по образу Божию.]

Погребох перваго образа доброту, Спасе, страстьми, юже яко иногда драхму взыскав, обрящи.

[Засыпал страстями красоту первобытного образа, Спаситель; ее, как некогда драхму, Ты взыщи и найди.]
(Лк. 15, 8)

Согреших, якоже блудница вопию Ти: един согреших Тебе, яко миро, приими, Спасе, и моя слезы.

[Согрешил, и, как блудница, взываю к Тебе: один я согрешил пред Тобою, приими, Спаситель, и от меня слезы вместо мира.]
(Лк. 7, 37-38)

Очисти, якоже мытарь вопию Ти, Спасе, очисти мя: никтоже бо сущих из Адама,
якоже аз, согреших Тебе.

[Умилостивись, как мытарь, взываю к Тебе, Спаситель, смилуйся надо мною: ибо как никто из потомков Адамовых я согрешил пред Тобою.]
(Лк. 18, 13)

Слава, Троичен: Единаго Тя в Триех Лицех, Бога всех пою, Отца и Сына и Духа Святаго.

[Воспеваю Тебя, Одного в трех Лицах Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа.]

И ныне, Богородичен: Пречистая Богородице Дево, Едина Всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам.

[Пречистая Богородице Дево, Ты Одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении.]

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих подвигшееся сердце мое, яко Един Свят еси и Господь.

[Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один свят и Господь.]

Источник живота стяжах Тебе, смерти Низложителя, и вопию Ти от сердца моего прежде конца: согреших, очисти и спаси мя.

[Источник жизни нашел я в Тебе, Разрушитель смерти, и прежде кончины взываю к Тебе от сердца моего: согрешил я, умилостивись, спаси меня.]

Согреших, Господи, согреших Тебе, очисти мя: несть бо иже кто согреши в человецех, егоже не превзыдох прегрешеньми.

[Согрешил я, Господи, согрешил пред Тобою, смилуйся надо мною, ибо нет грешника между людьми, которого я не превзошел бы прегрешениями.]

При Нои, Спасе, блудствовавшыя подражах, онех наследовах осуждение в потопе погружения.

[Я подражал, Спаситель, развращенным современникам Ноя и наследовал осуждение их на потопление в потопе.]
(Быт. 6, 1-17)

Хама онаго душе, отцеубийца подражавши, срама не покрыла еси искренняго, вспять зря возвратившися.

[Подражая отцеубийце Хаму, ты, душа, не прикрыла срамоты ближнего с лицом, обращенным назад.]
(Быт. 9, 22-23)

Запаления, якоже Лот, бегай, душе моя, греха бегай Содомы и Гоморры, бегай пламене всякаго безсловеснаго желания.

[Беги, душа моя, от пламени греха; как Лот; беги от Содома и Гоморры; беги от огня всякого безрассудного пожелания.]
(Быт. 19, 15-17)

Помилуй, Господи, помилуй мя, вопию Ти, егда приидеши со Ангелы Твоими воздати всем по достоянию деяний.

[Помилуй, Господи, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придешь с Ангелами Своими воздать всем по достоинству их дел.]

Слава, Троичен: Троице Простая, Несозданная, Безначальное Естество, в Троице певаемая Ипостасей, спаси ны верою покланяющыяся державе Твоей.

[Троица несоставная, несозданная, Существо Безначальная, в троичности лиц воспеваемая, спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей.]

И ныне, Богородичен: От Отца безлетна Сына в лето, Богородительнице, неискусомужно родила еси, странное чудо, пребывши Дева доящи.

[Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и – дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою.]

Песнь 4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

[ Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе Твоей, Господи.]

Бди, о душе моя, изрядствуй якоже древле великий в патриарсех, да стяжеши деяние с разумом, да будеши ум, зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, и будеши великий купец.

[Бодрствуй, душа моя, будь мужественна, как великий из патриархов, чтобы приобрести себе дело по разуму, чтобы обогатиться умом, видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в созерцании и получить великое сокровище.]
(Быт. 32, 28)

Дванадесять патриархов великий в патриарсех детотворив, тайно утверди тебе лествицу деятельнаго, душе моя, восхождения: дети, яко основания, степени яко восхождения, премудренно подложив.

[Великий из патриархов, родив двенадцать патриархов, таинственно представил тебе, душа моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей как ступени, а свои шаги, как восхождения вверх.]

Исава возненавиденнаго подражала еси, душе, отдала еси прелестнику твоему первыя доброты первенство и отеческия молитвы отпала еси, и дважды поползнулася еси, окаянная, деянием и разумом: темже ныне покайся.

[Подражая ненавиденному Исаву, душа, ты отдала соблазнителю своему первенство первоначальной красоты и лишилась отеческого благословения и, несчастная, пала дважды, деятельностью и разумением, поэтому ныне покайся.]
(Быт. 25, 32; 27, 37. Мал. 1, 2-3)

Едом Исав наречеся, крайняго ради женонеистовнаго смешения: невоздержанием бо присно разжигаемь и сластьми оскверняемь, Едом именовася, еже глаголется разжжение души любогреховныя.

[Исав был назван Едомом за крайнее пристрастие к женолюбию; он непрестанно разжигаясь невоздержанием и оскверняясь любострастием, назван Едомом, что значит – “распаление души грехолюбивой”.]
(Быт. 25, 30)

Иова на гноищи слышавши, о душе моя, оправдавшагося, того мужеству не поревновала еси, твердаго не имела еси предложения во всех, яже веси, и имиже искусилася еси, но явилася еси нетерпелива.

[Слышав об Иове, сидевшем на гноище, ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не имела твердой воли во всем, что узнала, что видела, что испытала, но оказалась нетерпеливою.]
(Иов. 1, 1-22)

Иже первее на престоле, наг ныне на гноище гноен, многий в чадех и славный, безчаден и бездомок напрасно: палату убо гноище и бисерие струпы вменяше.

[Бывший прежде на престоле, теперь – на гноище, обнаженный и изъязвленный; имевший многих детей и знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным; гноище считал он своим чертогом и язвы – драгоценными камнями.]
(Иов. 2, 11-13)

Слава, Троичен: Нераздельное существом, неслитное Лицы богословлю Тя, Троическое Едино Божество, яко Единоцарственное и Сопрестольное, вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую.

[Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую.]
(Ис. 6, 1-3)

И ныне, Богородичен: И раждаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством Дева, Рождейся обновляет законы естества, утроба же раждает
нераждающая. Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет.

[И рождаешь Ты, и остаешься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобою обновляет законы природы, а девственное чрево рождает; когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет.]

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мене на повеления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю Твою.

[От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю.]
(Пс. 62, 2; 118, 35)

Моисеов слышала еси ковчежец, душе, водами, волнами носимь речными, яко в чертозе древле бегающий дела, горькаго совета фараонитска.

[Ты слышала, душа, о корзинке с Моисеем, в древности носимом водами в волнах реки, как в чертоге, избегшем горестного последствия замысла
фараонова.]
(Исх. 2, 3)

Аще бабы слышала еси, убивающыя иногда безвозрастное мужеское, душе окаянная, целомудрия деяние, ныне, яко великий Моисей, сси премудрость.

[Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках, некогда умерщвлявших новорожденных младенцев мужского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся мудростью.]
(Иск. 1, 8-22)

Яко Моисей великий египтянина, ума уязвивши окаянная, не убила еси, душе; и како вселишися, глаголи, в пустыню страстей покаянием?

[Подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты, не умертвила, несчастная душа, гордого ума; как же, скажи, вселишься ты в пустыню от страстей через покаяние?]
(Исх. 2, 11-12)

В пустыню вселися великий Моисей; гряди убо, подражай того житие, да и в купине Богоявления, душе, в видении будеши.

[Великий Моисей поселился в пустыне; иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и тебе увидеть в терновом кусте явление Бога.]
(Исх. 3, 2-3)

Моисеов жезл воображай, душе, ударяющий море и огустевающий глубину, во образ Креста Божественнаго: имже можеши и ты великая совершити.

[Изобрази, душа, Моисеев жезл, поражающий море и огустевающий глубину, в знамение Божественного Креста, которым и ты можешь совершить великое.]
(Исх. 14, 21-22)

Аарон приношаше огнь Богу непорочный, нелестный; но Офни и Финеес, яко ты душе, приношаху чуждее Богу, оскверненное житие.

[Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни и Финеес принесли, как ты, душа, отчужденную от Бога нечистую жизнь.]
(1 Цар. 2, 12-13)

Слава, Троичен: Тя, Троице, славим, Единаго Бога: Свят, Свят, Свят еси, Отче, Сыне и Душе, Простое Существо, Единице присно покланяемая.

[Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух, Простое Существо, Единица вечно поклоняемая.]

И ныне, Богородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мати Дево, Бог, создавый веки, и соедини Себе человеческое естество.

[В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дево, облекся в мой состав сотворивший мир Бог и соединил с Собою человеческую природу.]

Песнь 6

Ирмос: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.

[От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели.]

Волны, Спасе, прегрешений моих, яко в мори Чермнем возвращающеся, покрыша мя внезапу, яко египтяны иногда и тристаты.

[Волны грехов моих, Спаситель, обратившись, как в Чермном море, внезапно покрыли меня, как некогда египтян и их всадников.]
(Иск. 14, 26-28; 15, 4-5)

Неразумное, душе, произволение имела еси, яко прежде Израиль: Божественныя бо манны предсудила еси безсловесно любосластное страстей объядение.

[Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпочла Божественной манне сластолюбивое пресыщение страстями.]
(Чис. 21, 5)

Кладенцы, душе, предпочла еси хананейских мыслей паче жилы камене, из негоже премудрости река, яко чаша проливает токи богословия.

[Колодцы хананейских помыслов ты, душа, предпочла камню с источником, из которого река премудрости, как чаша, изливает струи богословия.]
(Быт. 21, 25. Исх. 17,6)

Свиная мяса и котлы и египетскую пищу, паче Небесныя, предсудила еси, душе моя, якоже древле неразумнии людие в пустыни.

[Свиное мясо, котлы и египетскую пищу ты предпочла пище небесной, душа моя, как древний безрассудный народ в пустыне.]
(Исх. 16, 3)

Яко удари Моисей, раб Твой, жезлом камень, образно животворивая ребра Твоя прообразоваше, из нихже вси питие жизни, Спасе, почерпаем.

[Как Моисей, раб Твой, ударив жезлом о камень, таинственно предызобразил животворное ребро Твое, Спаситель, из которого все мы почерпаем питие жизни.]

Испытай, душе, и смотряй, якоже Иисус Навин, обетования землю, какова есть, и вселися в ню благозаконием.

[Исследуй, душа, подобно Иисусу Навину, и обозри обещанную землю, какова она, и поселись в ней путем исполнения закона.]

Слава, Троичен: Троица есмь Проста, Нераздельна, раздельна Личне и Единица есмь естеством соединена, Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух.

[Я – Троица Простая, Нераздельная, раздельная в Лицах и Единица, соединенная по существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух.]

И ныне, Богородичен: Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам: Егоже, яко Создателя всех, моли, Богородице, да молитвами Твоими оправдимся.

[Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться.]

Господи, помилуй (Трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.

[Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий.]

Песнь7

Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам; но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

[Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов.]
(Дан. 9, 5-6)

Кивот яко ношашеся на колеснице, Зан оный, егда превращшуся тельцу, точию коснуся, Божиим искусися гневом; но того дерзновения убежавши, душе, почитай Божественная честне.

[Когда ковчег везли на колеснице, то Оза, когда вол свернул в сторону, лишь только прикоснулся, испытал на себе гнев Божий, но, душа, избегая его дерзости, благоговейно почитай Божественное.]
(2 Цар. 6, 6-7)

Слышала еси Авессалома, како на естество воста, познала еси того скверная деяния, имиже оскверни ложе Давида отца; но ты подражала еси того страстная и любосластная стремления.

[Ты слышала об Авессаломе, как он восстал на самую природу, знаешь гнусные его деяния, которыми он обесчестил ложе отца – Давида; но ты сама подражала его страстным и сластолюбивым порывам.]
(2 Цар. 15, 1-37; 16, 21)

Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, иного бо Ахитофела обретше врага, душе, снизшла еси сего советом; но сия разсыпа Сам Христос, да ты всяко спасешися.

[Свободное свое достоинство ты, душа, подчинила своему телу, ибо, нашедши другого Ахитофела-врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял Сам Христос, чтобы ты спасена была.]
(2 Цар. 16, 20-21)

Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от Него; емуже ты проклятым твоим житием, душе, уподобилася еси.

[Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда, сотворив злое пред Богом, отступил от Него; ему ты уподобилась, душа, своей жизнью, достойной проклятия.]
(3 Цар. 3, 12; 11, 4-6)

Сластьми влеком страстей своих, оскверняшеся, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога; егоже ты подражала еси умом, о душе, сладострастьми скверными.

[Увлекшись сластолюбивыми страстями, осквернился, увы, ревнитель премудрости, возлюбив нечестивых женщин и отчуждившись от Бога; ему, душа, ты сама подражала в уме постыдным сладострастием.]
(3 Цар. 11, 6-8)

Ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу Иеровоаму, прежнему отступнику, душе, но бегай подражания и зови Богу: согреших, ущедри мя.

[Ты поревновала, душа, Ровоаму, не послушавшему совета отеческого, и вместе злейшему рабу Иеровоаму, древнему мятежнику; избегай подражание им и взывай к Богу: согрешила я, умилосердись надо мною.]
(З Цар. 12, 13-14, 20)

Слава, Троичен: Троице Простая, Нераздельная, Единосущная и Естество Едино, Светове и Свет, и Свята Три, и Едино Свято поется Бог Троица; но воспой, прослави Живот и Животы, душе, всех Бога.

[Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, Единая Естеством, Светы и Свет и Три Святы и Едино (Лицо) Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь Жизнь и Жизни – Бога всех.]

И ныне, Богородичен: Поем Тя, благословим Тя, покланяемся Ти, Богородительнице, яко Неразлучныя Троицы породила еси Единаго Христа Бога и Сама отверзла еси нам, сущим на земли, небесная.

[Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила Единого из Нераздельной Троицы Христа Бога и Сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители.]

Песнь 8

Ирмос: Егоже воинства небесная славят, и трепещут Херувими и Серафими, всяко дыхание и тварь, пойте, благословите и превозносите во вся веки.

[Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.]

Ты Озии, душе, поревновавши, сего прокажение в себе стяжала еси сугубо: безместная бо мыслиши, беззаконная же дееши; остави, яже имаши, и притецы к покаянию.

[Соревновав Озии, душа, ты получила себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное и делаешь беззаконное; оставь, что у тебя есть и приступи к покаянию.]
(4 Цар. 15, 5. 2 Парал. 26, 19)

Ниневитяны, душе, слышала еси кающыяся Богу, вретищем и пепелом, сих не подражала еси, но явилася еси злейшая всех, прежде закона и по законе прегрешивших.

[Ты слышала, душа, о ниневитянах, в рубище и пепле каявшихся Богу; им ты не подражала, но оказалась упорнейшею всех, согрешивших до закона и после закона.]
(Иона 3, 5)

В рове блата слышала еси Иеремию, душе, града Сионя рыданьми вопиюща и слез ищуща: подражай сего плачевное житие и спасешися.

[Ты слышала, душа, как Иеремия, в нечистом рве с рыданиями взывал к городу Сиону и искал слез; подражай плачевной его жизни и спасешься.]
(Иер. 38, 6)

Иона в Фарсис побеже, проразумев обращение ниневитянов, разуме бо, яко пророк, Божие благоутробие: темже ревноваше пророчеству не солгатися.

[Иона побежал в Фарсис, предвидя обращение ниневитян, ибо он, как пророк, знал милосердие Божие и вместе ревновал, чтобы пророчество не оказалось ложным.]
(Иона 1, 3)

Даниила в рове слышала еси, како загради уста, о душе, зверей; уведела еси, како отроцы, иже о Азарии, погасиша верою пещи пламень горящий.

[Ты слышала,, душа, как Даниил во рве заградил уста зверей; ты узнала, как юноши, бывшие с Азариею, верою угасили разожженный пламень печи.]
(Дан. 14, 31; 3, 24)

Ветхаго Завета вся приведох ти, душе, к подобию; подражай праведных боголюбивая деяния, избегни же паки лукавых грехов.

[Из Ветхого Завета всех я привел тебе в пример, душа; подражай богоугодным деяниям праведных, и избегай грехов людей порочных.]

Слава, Троичен: Безначальне Отче, Сыне Собезначальне, Утешителю Благий, Душе Правый, Слова Божия Родителю, Отца Безначальна Слове, Душе Живый и Зиждяй, Троице Единице, помилуй мя.

[Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель благий, Дух правды, Родитель Бога Слова, Слово Безначальное Отца, Дух Животворящий и Созидающий, Троица Единая, помилуй меня.]

И ныне, Богородичен: Яко от обращения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистинну Тя почитаем.

[Мысленная порфира – плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева, Пречистая, как бы из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу.]

Песнь 9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, Божие бо Рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь, православно величаем.

[Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все роды, православно величаем.]

Христос искушашеся, диавол искушаше, показуя камение, да хлеби будут, на гору возведе видети вся царствия мира во мгновении; убойся, о душе, ловления, трезвися, молися на всякий час Богу.

[Христос был искушаем; диавол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы; возвел Его на гору, чтобы видеть все царства мира в одно мгновение; бойся, душа, этого обольщения, бодрствуй и ежечасно молись Богу.]
(Мф. 4, 1-9. Мк. 1; 12-13. Лк. 4, 1-12)

Горлица пустыннолюбная, глас вопиющаго возгласи, Христов светильник, проповедуяй покаяние, Ирод беззаконнова со Иродиадою. Зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконныя сети, но облобызай покаяние.

[Пустыннолюбивая горлица, голос вопиющего, Христов светильник взывал, проповедуя покаяние, а Ирод беззаконствовал с Иродиадою; смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети беззаконных, но возлюби покаяние.]
(Песн. 2, 12. Ис. 40, 3. Мф. 3, 8; 14, 3. Мк. 6, 17. Лк. 3, 19 -20)

В пустыню вселися благодати Предтеча, и Иудея вся и Самария, слышавше, течаху и исповедаху грехи своя, крещающеся усердно: ихже ты не подражала еси, душе.

[Предтеча благодати обитал в пустыне и все иудеи и самаряне стекались слушать его и исповедовали грехи свои, с усердием принимая крещение. Но ты, душа, не подражала им.]
(Мф. 3, 1-6. Мк. 1, 3-6)

Брак убо честный и ложе нескверно, обоя бо Христос прежде благослови, плотию ядый, и в Кане же на браце воду в вино совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишися, о душе.

[Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их некогда, в Кане на браке вкушая пищу плотию и претворяя воду в вино, совершая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась.]
(Евр. 13, 4. Ин. 2, 1-11)

Разслабленнаго стягну Христос, одр вземша, и юношу умерша воздвиже, вдовиче рождение, и сотнича отрока, и самаряныне явися, в дусе службу тебе, душе, предживописа.

[Христос укрепил расслабленного, взявшего постель свою; воскресил умершего юного сына вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв Себя самарянке, предначертал тебе, душа, служение Богу духом.]
(Мф. 9, 6; 8, 13. Лк. 7, 14. Ин. 4, 7-24)

Кровоточивую исцели прикосновением края ризна Господь, прокаженныя очисти, слепыя и хромыя просветив исправи, глухия же, и немыя, и ничащия низу исцели словом: да ты спасешися, окаянная душе.

[Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде Его, очистил прокаженных, дал прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и уврачевал словом скорченную, чтобы ты спаслась, несчастная душа.]
(Мф. 9, 20; 11, 5. Лк. 13, 11-13)

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице Нераздельней, Единице по существу, яко Свету и Светом, и Животу и Животом, животворящему и просвещающему концы.

[Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной.]

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.

[Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении.]

Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.

Андрее честный и отче треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих тя, да избавимся вси гнева и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, чтущии твою память верно.

[Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою.]

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