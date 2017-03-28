Верховный суд Украины вернул УПЦ МП храм в Ивано-Франковске

28 марта. ПРАВМИР. Высший судебный орган Украины принял решение о возврате Спасо-Преображенского храма в Ивано-Франковске Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее исполком городского совета объявил о расторжении договора аренды помещения храма с Ивано-Франковской епархией УПЦ, сообщает официальный сайт Ивано-Франковской епархии.

Судебная тяжба длилась несколько месяцев. Суд первой инстанции встал на позицию епархии, однако это решение было оспорено в апелляции. Затем Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Ивано-Франковской епархии УПЦ. Однако городской совет, «не смирившись с проигрышем данного дела, решил воспользоваться последним шансом спасти свое положение» и подал заявление в Верховный суд Украины.

Высший судебный орган Украины пришел к выводу, что заявление горсовета «является необоснованным».

«Судебная ветвь власти в очередной раз стала на сторону закона и подтвердила право православной общины города на богослужение в Спасо-Преображенском храме Ивано-Франковска», – сообщила епархия.

На Украине в настоящее время действует каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями КП.