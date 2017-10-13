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Вероника Скворцова: Стремление постоянно проверять телефон приводит к стрессу и заболеваниям

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13 октября. ПРАВМИР. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что зависимость от мобильного телефона может привести к хроническому стрессу и заболеваниям.
Вероника Скворцова: Стремление постоянно проверять телефон приводит к стрессу и заболеваниям
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Об этом министр сообщила в онлайн-шоу в сети “Одноклассники”, которое состоялось в рамках федеральной недели здоровья.

“Фиксация на постоянном раздражителе. Надо не допускать таких вещей, потому что они приводят к хроническому стрессу”, – отметила Скворцова, слова которой приводит ТАСС.

Хронический стресс приводит к развитию различных соматических заболеваний, напомнила министр. Она также отметила, что стремление по утрам в первую очередь проверять мобильный телефон является признаком одинокого человека.

Также Вероника Скворцова назвала избыточную любовь к селфи признаком эгоцентризма.

“Это рассматривается мной как распущенность и проявление эгоцентризма. Нельзя измерить весь мир в себе, тем более, что ты – это не твое тело, и не твое лицо, это совершенно иная материя. Даже если тебя завтра обезобразят или поменяют тебе лицо, ты все равно останешься самим собой”, – сказала она.

Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети “Одноклассники” с 9 по 15 октября.

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