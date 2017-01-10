Ветеран, врач и спортсмен победили в голосовании «Народный герой Кузбасса»

10 января. ПРАВМИР. Ветеран Великой Отечественной войны, детский хирург и четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу победили в конкурсе «Народный герой Кузбасса» и получат премию в 100 тысяч рублей.

В течение трех недель жители Кемеровской области могли выбрать самых достойных земляков, внесших весомый вклад в развитие региона. Голосование проходило в Интернете на специально созданном для этого сайте.

В номинации «Личность» (за особый вклад в развитие или имидж региона) победил губернатор области Аман Тулеев. За него проголосовали 7989 человек. Однако Тулеев «посчитал справедливым передать премию тому, кто занял следующее за ним место», сообщили в администрации области.

В итоге победа досталась четырехкратному чемпиону мира по тайскому боксу Артему Вахитову. За него проголосовали 1180 человек.

В номинации «Инициатива» – за проекты, помогающие в решении социальных или экологических проблем и улучшении качества жизни жителей региона, – победил 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов. За него отдали свои голоса 3261 человек.

На протяжении последних 30 лет он посещает места боевых сражений и в память о погибших однополчанах высаживает кедры. За эти годы на свои личные средства им приобретено свыше трех тысяч саженцев. Кедровые аллеи высажены в Курской, Новгородской, Волгоградской, Московской областях, в республике Беларусь.

Еще одна номинация конкурса – «Профессионализм» – вручалась «за профессиональный подвиг, особый подход к труду и самоотверженность на рабочем месте». В этой категории победил врач Олег Дударенко, заведующий отделением детской хирургии городской детской больницы №4. Он набрал 4448 голосов.

«Течение онкологических патологий у детей в современных условиях стало успешным благодаря совместным усилиям химиотерапевтов и детских хирургов. И в этой области проявился незаурядный талант Олега Олеговича», – сообщают организаторы конкурса.