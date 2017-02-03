ВИЧ-инфицированные жалуются на перебои с лекарствами

3 февраля. ПРАВМИР. Пациенты с ВИЧ жалуются, что в последние месяцы им все чаще отказывают в предоставлении гарантированных законом бесплатных лекарств.

Это связано с переходом в 2017 году на централизованную систему закупок лекарств для ВИЧ-инфицированных, пишет «Коммерсант».

Пациентские организации просят министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову принять оперативные меры для преодоления проблем переходного периода.

«В декабре 2016 и январе 2017 года на сайт www.pereboi.ru поступали многочисленные обращения от ВИЧ-инфицированных пациентов о сложной ситуации с антиретровирусными препаратами в ряде регионов»,— говорится в письме представителей движения «Пациентский контроль» главе Минздрава.

Издание напоминает, что график обеспечения больных лекарствами сбился из-за того, что с 1 января 2017 года закупки лекарств для пациентов с ВИЧ централизованно проводит Минздрав РФ, а ранее это делали местные власти.

Высокая вероятность дефицита препаратов складывается в Алтайском крае, Амурской области, Республике Марий Эл и Москве.

«Средний риск» перебоев, по данным мониторинга, грозит 14 регионам, в числе которых Иркутская, Челябинская, Ростовская, Свердловская области, Камчатский и Пермский края, Хакасия и Чувашия.

Представители пациентских организаций просят министра здравоохранения РФ «в кратчайшие сроки провести оценку имеющихся остатков АРВ-препаратов в центрах СПИД субъектов РФ», а также в кратчайшие сроки провести закупку лекарственных средств, необходимых для обеспечения пациентов в течение переходного периода к централизованным закупкам.