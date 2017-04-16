Владимир Путин поздравил верующих с Пасхой

16 апреля. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несёт в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов.

С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия».

Владимир Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, сообщает пресс-служба Кремля. Торжественный молебен отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.