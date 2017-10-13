Власти Смоленской области обещают устранить недостаток инсулина в аптеках в ближайшие дни

Власти говорят, что компания-поставщик приостановила поставку лекарств, требуя заключения новых контрактов, в настоящий момент правовую оценку таким действиям дают правоохранительные органы.

Несколько тысяч жителей Смоленской области в ближайшие дни должны получить положенный им бесплатный инсулин.

“Очередь на получения бесплатного инсулина в аптеках Смоленской области сейчас составляет несколько тысяч рецептов. По 1,6 тыс. рецептов инсулин уже выдан, в ближайшие дни будет ликвидирована оставшаяся очередь”, – сообщили ТАСС в областной администрации.

Изначально проблема с обеспечением инсулином больных сахарным диабетом, которым это лекарство положено по федеральной льготе, возникла после того, как регион не получил от Минфина РФ средств на закупку лекарств.

“Администрация области обращалась в правительство РФ с просьбой обеспечить финансовыми ресурсами федеральную льготу. Но Минфин отказал региону и дополнительно 55 млн рублей было срочно изыскано в региональном бюджете”, – сообщали накануне областные власти.

Частная компания, которой должна была поставить инсулин, задержала поставки, требуя от региональных властей заключения новых контрактов, обещая только после этого возобновить поставки инсулина. Поставки удалось возобновить, также принято решение создать региональную госкомпанию по поставкам инсулина, чтобы избежать таких ситуаций впредь.