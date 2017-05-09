Военные Парады Победы прошли в 29 регионах России

9 мая. ПРАВМИР. Военные парады Победы в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли по всей стране во вторник утром.

В Москве была отменена воздушная часть военного парада на Красной площади из-за неблагоприятных погодных условий, а в Петербурге отменили торжественные мероприятия в акватории Невы с участием флота – за несколько дней до праздника корабли срочно ушли на выполнение боевых заданий.

Ранее в Минобороны сообщили, что торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут во вторник в более чем 400 российских городах, в 29 из них состоятся военные парады.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в торжествах «будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота».