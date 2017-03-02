Восемь горняков погибли в Львовской области, судьба 20 человек неизвестна

2 марта. ПРАВМИР. Восемь шахтеров погибли в результате взрыва и обрушения породы на шахте в Львовской области Украины, шесть человек с травмами подняты на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил в фейсбуке, что на шахте погибли 11 человек. Взрыв произошел 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте «Степная». В результате взрыва произошло обрушение горной породы. Всего на шахте работали 172 горняка, на аварийном участке – 34 человека. «Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб», – написал в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.