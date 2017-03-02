Восемь горняков погибли в Львовской области, судьба 20 человек неизвестна

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил в фейсбуке, что на шахте погибли 11 человек.
Взрыв произошел 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте «Степная». В результате взрыва произошло обрушение горной породы. Всего на шахте работали 172 горняка, на аварийном участке – 34 человека.
«Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб», – написал в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.