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Восемь горняков погибли в Львовской области, судьба 20 человек неизвестна

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2 марта. ПРАВМИР. Восемь шахтеров погибли в результате взрыва и обрушения породы на шахте в Львовской области Украины, шесть человек с травмами подняты на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной.
Восемь горняков погибли в Львовской области, судьба 20 человек неизвестна

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил в фейсбуке, что на шахте погибли 11 человек.

Взрыв произошел 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте «Степная». В результате взрыва произошло обрушение горной породы. Всего на шахте работали 172 горняка, на аварийном участке – 34 человека.

«Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб», – написал в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

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