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Все ли болезни являются следствием наших грехов?

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Книга афонского иеромонаха Григория, ученика преподобного Паисия Святогорца “Болезни и верующий”, вышедшая недавно в издательстве “Никея” рассказывает о духовном смысле болезней и о том, как превращать их в лекарство для души. Правмир предлагает фрагмент из книги.
Все ли болезни являются следствием наших грехов?
Исцеление раслабленного

Иеромонах Григорий (в миру Хадзиэммануил Панайотис) родился на острове Метилены в 1936 году, окончил  богословский факультет в Афинском университете,  затем изучал  святоотеческое  богословие в Страсбурге. Вернувшись на родину, в 1966 году принял монашеский постриг, был рукоположен во диакона, а спустя месяц – во  иерея, и отправился на Афон.

В 1968 году, следуя за святым старцем Паисием и архимандритом Василием, о. Григорий поселился в монастыре Ставроникита. В 1971 году о. Григорий был посвящен в духовники и несет это послушание до сего дня в Греции и в Германии. С 1980 года о. Григорий живет вместе со своей монашеской общиной в святой Кутлумушской келлии святого Иоанна Богослова.

Отец Григорий – автор около тридцати книг литургической, пастырской и миссионерской тематики, самая известная – «Божественная  литургия», многократно переизданная на многих языках.

 

Все ли болезни являются следствием наших грехов? Конечно, нет. Иногда Господь попускает болезнь для воспитания или освящения Своих любимых чад. Как сказано в «Ответе святого великого старца Варсонофия к новоначальному брату, который был болен и не мог терпеливо переносить сей скорби», «бывает болезнь, которая посылается для испытания. А испытание это дается, чтобы сделать нас достойными чадами Божиими. Муж, не испытанный искушениями, остается неопытным и незрелым. Испытанный же бедствиями бывает опытен и искусен, как и золото, очищенное огнем. Потому что от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает (Рим.  5: 4-5) того, кто ее имеет». В этих случаях человек своим терпением приобретает небесную награду. Христос заверил нас, что всякий верующий, когда имеет духовный плод, подрезывается подобно винограднику, чтобы принести еще больший плод (см.: Ин. 15:2). И, как пишет святитель Кирилл Александрийский, «если будет совершено некоторое обрезание ветвей на мысленной лозе, этого не произойдет без боли… Потому что через боль и страдания путеводит нас милостивый Бог наш… Но малое это страдание делает нас блаженными, ибо преподносит Божественное детоводительство. И свидетелем этому пророк Давид, который говорит: Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи (Пс. 93: 12)».

Бог есть любовь, и путеводительство Его чудесно и неизведанно. Преподобный старец Паисий привел очень наглядный пример, когда его спросили, почему Господь некоторым людям дает много испытаний, а другим не дает: «Что говорит Священное Писание? Его же любит бо Господь, наказует (Притч. 3: 12). К примеру, у какого-то отца восемь детей. Пять живут дома с отцом, а трое уходят из дома и об отце забывают. Если дети, живущие с отцом, в чем-то провинятся, он может надрать им уши, или дать подзатыльник, или же, если они благоразумны, приласкать их, дать шоколадку. А вот те, которые живут вдали от отца, не имеют ни ласки, ни подзатыльника. Так же поступает и Бог. Людей, которые живут с Ним, если они допускают погрешность, Он наказывает «подзатыльником», и они расплачиваются за свой грех. Или же, если Он даст им больше «подзатыльников»,  скапливают себе небесную мзду. А тем, кто живет от Него вдали, Он дает долгие годы жизни, чтобы они покаялись».

Другие причины болезней

Исследуя причины болезней, мы не должны забывать, что характерная черта нашего времени — это уныние и стресс. Наша жизнь полна скорбей. Человек, который относится к сложностям своей жизни без веры и надежды на Бога, живет в постоянном стрессе. Напротив, тот, кто доверяет свою жизнь любви Божией, живет в мире и спокойствии. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «причиной нашей тревоги и беспокойств служит не внезапная перемена внешних обстоятельств, а мы сами и наши мысли. Если они у нас правильные, то мы всегда будем пребывать в спокойствии и  тишине, хотя бы отовсюду поднимались бесчисленные бури».

Таким образом, совершенно естественно человеку, который не прибегает к Богу, мучиться и пребывать в постоянном волнении, жаловаться на все и на всех вокруг, и в итоге все это может вылиться в какую-нибудь телесную или даже психическую болезнь.

Святитель Иоанн говорит еще о причинах телесных болезней — «чревоугодии, пьянстве и бездействии». Все это «также производит болезни». Действительно, замечено, что человек изнеженный, живущий в роскоши  более подвержен болезням и живет меньше, чем человек, любящий труд. Таким образом, умножение разных болезней естественно для нашего времени стремления к легкой жизни и наслаждениям.

* * *

Наконец, существуют случаи среди святых людей, когда человек сам испрашивает себе у Бога болезнь. Просит, чтобы искупить свои грехи, либо чтобы ответить на великую любовь Божию, либо чтобы оказать помощь другим людям. Те, кто просил такой дар от Бога, были движимы большой любовью к Нему и к людям. И эта любовь сделала их любимыми чадами Божиими. С нашей стороны необходимо быть осторожными, чтобы не пытаться им подражать в то время, когда мы находимся на гораздо более низком духовном уровне. Потому что есть опасность возроптать на Бога, Который попустил нам испытание, хотя мы сами об этом просили.

Блаженной памяти старец Порфирий говорил: «Благодарю Бога, давшего мне много болезней. Часто я говорю Ему: “Христе мой, любовь Твоя безгранична!” То, что я живу, — это чудо. Среди моих болезней есть и рак гипофиза… Болит страшно. Но я молюсь, с терпением подъемля Крест Христов… Очень сильная боль, я страдаю, но болезнь моя прекрасна. Я воспринимаю ее как любовь Христову. Прихожу в умиление и благодарю Бога. Это за грехи мои. Я грешен, и Бог пытается очистить меня. Когда мне было шестнадцать лет, я просил Бога дать мне тяжелую болезнь, рак, чтобы мне страдать ради любви Его и прославлять Его в страданиях… Бог не забыл моего прошения и послал мне такое благодеяние после стольких лет! Сейчас я не прошу Бога взять то, о чем я Его просил. Я радуюсь тому, что у меня есть, чтобы по великой Его любви приобщиться к Его страданиям. Бог воспитывает меня. Господь, кого любит, того наказывает (Евр. 12: 6). Моя болезнь — это особое благоволение Божие, которое призывает меня войти в таинство Его любви… Поэтому я и не молюсь, чтобы Бог сделал меня здоровым. Я молюсь, чтобы Он сделал меня благим».

Польза болезней

Рассмотрим теперь пользу, которую приносят нам болезни. Болезнь — это посещение Божие, это выражение Его любви ради исцеления нашей души от болезни греха. «Бог дает болезни для здоровья души», — говорит преподобный Исаак Сирин.

Святитель Иоанн, говоря о расслабленном, который на протяжении тридцати восьми лет ожидал своего исцеления, замечает, что его болезнь «явила человеколюбие Божие. Подлинно самое поражение такой болезнью и продолжение недуга столько времени есть дело величайшего попечения Божия. Как золотых дел мастер, бросая в горнило золото, оставляет его плавиться в огне дотоле, пока не увидит, что оно сделалось чистейшим, так точно и Бог попускает душам людей искушаться бедствиями дотоле, пока не сделаются они чистыми и светлыми, пока от этого искушения не приобретут великой пользы. И это есть величайшее благодеяние».

Слова святителя Иоанна могут показаться нам преувеличением. Тогда мы должны исследовать, почему болезнь считается благодеянием Божиим. Ответ на этот вопрос, согласно богоносным святым отцам, заключается в отеческом человеколюбии Божием, Который с любовью и мудростью находит способ излечить нашу больную душу. Болезни, так же как и другие страдания, которые попускает Бог в нашей жизни, являются, как пишет святитель Феофан Никейский, «лекарствами для нашей души и для искоренения укрепившегося в ней в течение долгого времени греха; эти лекарства имеют в себе горечь и неприятны, но зато обладают силой, большей, чем все иные средства (пост, бдения и прочее), вылечить душу».

Духовную пользу телесных болезней опытно переживали все святые нашей Церкви. Именно поэтому, когда Господь посещал их болезнью, они просили не избавления от нее, но сил ее претерпеть.

Один старец, который страдал от водянки, говорил ухаживавшим за ним братьям: Отцы, помолитесь, чтобы не затронула похожая болезнь моей души. А о телесной болезни молю Бога, чтобы не излечивал меня скоро, ибо, хотя  внешний человек и  страдает, внутренний обновляется день ото дня (см.: 2 Кор. 4: 16). То есть этот святой старец чувствовал, по примеру апостола Павла, увеличивающуюся пользу для души от этой тяжелой болезни.

Святой старец Паисий после сильнейшего испытания говорил: «Когда тело претерпевает страдание, душа освящается… Христос оказал бы мне великую честь, если бы ради Его любви я пострадал бы еще больше. Лишь бы Он меня укреплял так, чтобы я мог выдержать эту боль. А воздаяние мне не нужно… Я получил от своей болезни такую пользу, какую не получил от всего подвига аскезы, который совершал до того, как заболел». «Здоровье – это большое дело, но то доброе, что приносит человеку болезнь, здоровье ему дать не может! Болезнь приносит человеку духовное добро. Болезнь – это великое благодеяние. Она очищает человека от греха, а иногда собирает ему небесную мзду. Душа человека подобна золоту, а болезнь подобна огню, который это золото очищает. Посмотри, ведь и Христос сказал апостолу Павлу: Сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12 :9). Чем больше мучается человек от болезни, тем более чистым и святым он становится – лишь бы он терпел и принимал болезнь с радостью… Ведь телесная болезнь помогает в исцелении болезни душевной. Болезнь телесная приносит человеку смирение и таким образом искореняет его душевную болезнь».

 

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